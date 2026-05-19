California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi, kimliği belirsiz bir terörist tarafından silahlı saldırıya uğradı.

AA19 Mayıs 2026 Salı 00:02 - Güncelleme:
ABD medyasındaki haberlere göre, California'daki San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

San Diego Polis Departmanı yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, saldırıda vurulanlar olduğunu ifade etti.

San Diego Polis Departmanının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saldırganın etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Saldırganın kimliği henüz belirlenmedi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden (CAIR) yapılan yazılı açıklamada, saldırıda, ilk belirlemelere göre cami cemaatinden bir kişinin yaşamını yitirdiğinin doğrulandığı bildirildi.

Açıklamada, saldırı sırasında eğitim gören çocukların da binada olduğu ve "birden çok kişinin vurulduğu" kaydedilerek, söz konusu saldırı kınandı.

