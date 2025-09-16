İSTANBUL 27°C / 17°C
Dünya

Sana'da işgalci İsrail'in katlettiği 32 gazeteci toprağa verildi

Yemen'in başkenti Sana'da işgalci İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden 32 gazeteci için binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni düzenlendi.

AA16 Eylül 2025 Salı 21:14 - Güncelleme:
Sana'da işgalci İsrail'in katlettiği 32 gazeteci toprağa verildi
ABONE OL

İsrail ordusunun 10 Eylül'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da "26 September" ve "El-Yemen" gazetelerinin merkezlerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 32 gazeteci için cenaze töreni düzenlendi.

Sana'daki Salih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine aralarında onlarca gazetecinin de bulunduğu binlerce kişi katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından 32 gazeteci kentteki Ravza Şehitleri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA muhabirine konuşan Yemenliler, İsrail'in onlarca gazeteciyi öldürmesine karşın dünyanın takındığı kayıtsız tavra anlam veremediklerini söyledi.

İsrail'in 10 Eylül'de Yemen'in başkenti Sana ile Cevf kentine düzenlediği hava saldırısında 46 kişi hayatını kaybetmiş, 165 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusun yapılan açıklamada, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği, hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edilmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına misilleme olarak füzeler ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırılar düzenliyor ve İsrail'le bağlantılı gemileri hedef alıyor.

