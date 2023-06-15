İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2023 Perşembe / 27 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6746
  • EURO
    25,8594
  • ALTIN
    1488.44
  • BIST100
    5469.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sanayi üretimi ABD'de beklentileri karşılamadı
Dünya

Sanayi üretimi ABD'de beklentileri karşılamadı

ABD'de sanayi üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 0,2 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 16:41 - Güncelleme:
Sanayi üretimi ABD'de beklentileri karşılamadı
ABONE OL

ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 geriledi. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, nisanda yüzde 0,5 artmıştı.

İmalat sanayi üretimi ise mayısta aylık bazda yüzde 0,1 yükseldi. Beklentiler, imalat sanayi üretiminin yüzde 0,1 azalması yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, nisanda yüzde 0,9 artış kaydetmişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,2 puan düşerek yüzde 79,6 oldu. Piyasa beklentilerinin altında kalan kapasite kullanım oranının yüzde 79,7 olması öngörülüyordu. Kapasite kullanım oranı, nisanda yüzde 79,8 olarak kayıtlara geçmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.