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Dünya

Sanchez: AB'nin yeniden silahlanmasına karşıyım

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin (AB) savunma ile ilgili planlarının ele alınacağı Brüksel'deki liderler toplantısı öncesinde 'yeniden silahlanma' ifadesine karşı olduğunu söyledi.

AA20 Mart 2025 Perşembe 17:19 - Güncelleme:
Sanchez: AB'nin yeniden silahlanmasına karşıyım
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Sanchez, AB'nin, yeni savunma planları ve Ukrayna'ya destek konularını ele alacağı Brüksel'deki Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde basına açıklama yaptı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından geçen haftalarda sunulan "yeniden silahlanma planı"na ilişkin "Yeniden silahlanma ifadesi hoşuma gitmiyor." diyen Sanchez, "Bu ifadeyi paylaşmıyorum. Avrupa'nın güvenlik ve savunma yeteneklerini geliştirme ihtiyacından bahsederken farklı konuşmamız ve vatandaşlara farklı şekilde hitap etmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

İspanya Başbakanı, "AB bir yumuşak güç projesidir ve sert güç yükümlülüklerimiz var. Ancak yumuşak güç varlıklarını vurgulamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Sanchez ayrıca, savunma harcamalarında güvenlik açısının ve yatırımların dikkate alınması gerektiğini savunarak, "Bu, sınır kontrollerimizi, terörle mücadele yeteneklerimizi ve ayrıca siber ve hibrit saldırılar söz konusu olduğunda kapasitemizi güçlendirmemiz gerektiği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen'in sunduğu "yeniden silahlanma planı", 4 yıl içinde 800 milyar avroluk bir bütçeyi harekete geçirmeyi, savunma sanayi malzemelerinin en az yüzde 65'inin Avrupa'da üretilmiş olmasını öngörüyor.

  • Pedro Sanchez
  • savunma planları

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