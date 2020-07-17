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Dünya

Şanlıurfa'da 103 ev koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 103 evin karantinaya alınmasına karar verildi.

AA17 Temmuz 2020 Cuma 16:22 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 16:22
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Şanlıurfa Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Sonuçlar doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Birecik'te 2, Bozova'da 5, Ceylanpınar'da 10, Eyyübiye'de 9, Haliliye'de 24, Karaköprü'de 29, Siverek'te 4, Suruç'ta 15, Viranşehir'de 5 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 81 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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