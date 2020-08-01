Sansasyonel başkandan 'Kovid-19 pandemisiyle mücadele' önerisi: Benzin kullanın

star.com.tr 01 Ağustos 2020 Cumartesi 15:16 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 15:16

Yıllardır yaptığı sansasyonel açıklamalarla gündeme gelen Filipinler Başkanı Rodrigo Duterte, yine bu açıklamalardan birine imza atmayı başardı.

Duterte, pandemi nedeniyle ülkede nisan ayından bu yana zorunlu olan koruyucu maskeler için ilginç bir öneride bulunduç

Geçtiğimiz günlerde Reuters'a konuşan Duterte, yüz maskelerinin temizlenmesi için benzin kullanılmasını önerdi.

Duterte, diğer temizlik maddelerinin yokluğunda koruyucu maskeler için dezenfektan olarak benzin kullanılmasını söyledi.

Ülkede şaşkınlığa neden olan açıklama üzerine, Duterte'nin Sözcüsü Harry Roque, Duterte'nin sözlerinin sadece bir şaka olduğunu söyledi.

Ancak Duterte, sözlerinin ciddiye alınmadığını fark edince, son derece ciddi olduğunu, tavsiyekerine kulak verilmesi gerektiğini belirtti.

PTV4'te yayınına katılan Duterte, 'Anlamayanlarınız için söylüyorum. Şaka yaptığımı düşünüyorsunuz ama aslında şaka yapmıyorum. Bu gerçekten de doğru.' dedi.

TABİPLER BİRLİĞİ UYARDI!

Filipin Tabipler Birliği Başkanı Jose Santiago ise, benzinin koruyucu maskeler için dezenfektan olarak kullanılması konusunda Duterte'ye katılmadı.

Santiago, benzin dökülen maskenim solunum yollarına zarar verebileceğini ve solunum hastalığı gibi daha fazla soruna yol açabileceğini söyledi.

Ülkede şu ana kadar 90 binden fazla koronavirüs vakası tespit edilirken, 2 binden fazla kişi öldü.

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