İsrail dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor. Batı medyası ise bunu gizleme çabasına devam ediyor. Mısırlı komedyen ve televizyon sunucusu Bassem Youssef, İsrail ve onun katliamlarını görmezden gelen Batı'ya tokat gibi ifadeler ile yüklenmiş ve sözleri beğeni toplamıştı. Bassem Youssef son yaptığı paylaşımda ise Facebook'un kendisine sansür ve kısıtlama uyguladığını dile getirdi.

BASSEM YOUSSEF: FACEBOOK ERİŞİMİMİ KISITLIYOR

Youssef bu duruma tepki olarak takipçilerinin de dile getirdiği konuyla ilgili Twitter üzerinden "Facebook son iki gündür paylaşımlarımı ve erişimimi kısıtlıyor. Ayrıca birçok kişi sayfamı takip etmekte sorun yaşıyor. Nedenini merak ediyorum?" paylaşımında bulundu. Facebook, Whatsapp ve Instagram'ı da elinde bulunduran Meta şirketinin sosyal medya üzerinden İsrail'i aklamaya çalıştığı biliniyor. Daha önce de buna benzer pek çok olay yaşanmıştı.

BASSEM YOUSSEF'E META NEDEN SANSÜR UYGULADI?

İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın Talk TV'de yayınlanan Sansürsüz isimli programına konuk aldığı, eşi Gazzeli olan Mısırlı komedyen ve televizyon sunucusu Basser Youssef, işgalci İsrail'in işgal ettiği topraklarda yaşayan Filistinlilere karşı başlattığı soykırımı hiciv yöntemiyle yorumladı. İsrail destekçisi Morgan'ın, "7 Ekim'de ne oldu?" sorusu üzerine sözlerine başlayan Youssef, "Elbette korkunçtu. Biliyorsunuz eşimin ailesi Gazze'de yaşıyor. Kuzenleri ve amcaları var. Orada evleri bombalandı. Onlarla iletişim kuramadık. Ama biliyorsun, biz buna alışkınız... 'Ah, İsrail bizi öldürüyor.' Ama asla ölmezler! Demek istediğim her zaman geri dönüyorlar! Biliyorum onları öldürmek çok zor. Çünkü ben onlardan biriyle evliyim" dedi.

"İSRAİL KURBAN OLDUĞUNA İNANMAMIZI İSTİYOR"

Yüz ifadesinden gerildiği anlaşılan gazeteci Morgan, "Demek ki ortada bir kara mizah var" diyerek Youssef'un sözlerini kesti. Youssef, İsrail'i narsist bir yapıya benzeterek, "Kurbanın kendisi olduğuna inanmanızı istiyor. Bu tıpkı narsist bir psikopatla ilişki içinde olmak gibi" dedi.

11 Ekim'de aynı programda ağırlanan ABD'li köşe yazarı Ben Shapiro'nun "İsrail-Gazze savaşının tek çözümü, İsrail'in Gazze'yi ilhak etmesi ve mümkün olduğu kadar çok insanı öldürmesidir, böylece bunlar bir daha yaşanmaz" sözlerine değinen Youssef, 7 Ekim'den bugüne 3 bin 500'den fazla Filistinli'nin öldürüldüğünü belirterek, "Ben Shapiro'nun mutlu olması için daha kaç kişiyi öldürmemiz gerekiyor?" sorusunu yöneltti. Youssef, "İsrail'i dünyadaki hiçbir askeri gücün yapmadığı bir şeyi yaptığı için alkışlıyorum! Sivilleri bombalamadan önce uyarıyor, bu çok tatlı! Bu mantıkla Rus askerleri Ukraynalıları evlerini bombalamadan önce uyarmaya başlasaydı, Putin'le bir sorunumuz olmaz değil mi?" dedi.

İSRAİLLİ ASKERLERE "FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARI ÖLDÜRDÜNÜZ" YEMEĞİ

McDonald's'ın İsrail'e destek vermesini de eleştiren Youssef, hicivli sözlerle "McDonald's İsraillilere bedava yemek veriyor. Filistinli çocukları öldürdükten sonra, hiçbir şey mutlu bir yemekten daha iyi hissettiremez" tepkisini gösterdi.

'İSRAİL'E DURMASINI BİLE SÖYLEMİYORLAR'

Bassem Youssef, Batılı ülkelerin yozlaştığına da vurgu yaptı. "Batı, bize yıllardır liberal olduğunu, insan haklarını önemsediğini, herkesin eşit olduğunu ve değerlerini benimsememiz gerektiğini söylüyor fakat ateşkese yanaşmıyor, hatta İsrail'e durmasını bile söylemiyor" ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazzeliler'i çöle sürme planına da tepki gösteren Bassem Youssef, aynı senaryonun İsrailliler için düşünülmesi gerektiğini dile getirdi. Hatta ABD'nin Florida topraklarını neden İsrail'e vermediğini sordu.

META BUNU HEP YAPIYOR!

Dünyanın gözü önünde Gazze'de katliamlar sürerken sosyal medya devi Meta, Filistinlilere yönelik sansürlerine ağırlık verdi. Daha önce Filistin'e destek veren mesajları yayından kaldıran, Filistin bayrağı kullanan kullanıcıların profilini "terörist" olarak çeviren Meta, skandal uygulamalarını sürdürüyor. Filistinli gençler tarafından İsrail'in ihlallerine maruz kalan sosyal medya kullanıcılarının haklarını savunmak için kurulan "Sada Social" isimli merkez Ekim 2023 raporunda çarpıcı bilgiler ortaya koydu.

170'TEN FAZLA GAZETECİ ENGELLENDİ

Sada Social raporda, Meta'nın tanımladığı şekliyle "uçtan uca şifreli" olmasına rağmen WhatsApp ve Mesenger uygulamalarının kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği yönünde ciddi şikayetler aldıklarını belirtti. Raporda ayrıca, 7 Ekim'de Aksa Tufanı Operasyonu sonrası başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası, yüzde 90'ından fazlası Gazze Şeridi'nde gazeteci olan 170'ten fazla Filistinli kullanıcının WhatsApp'ta engellendiği kaydedildi.

FİLİSTİNLİLERİ 'TERÖRİST' OLARAK ÇEVİRMİŞLERDİ

ABD'li teknoloji şirketi Meta, Instagram profillerinde 'Filistinli' anlamına gelen 'Palestinian' kelimesi bulunan, Filistin bayrağı emojisi ve Arapça "elhamdülillah" kelimesini kullanan kullanıcıların profil biyografilerinin "Elhamdülillah, Filistinli teröristler özgürlükleri için savaşıyor" diye İngilizceye çevirmişti.

FİLİSTİN'E DESTEK VEREN MESAJLAR KALDIRILIYOR

Facebook ve Instagram, İsrail'in terörünü lanetleyen, masum Filistin halkına destek veren mesajları "topluluk kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle kaldırıyor. İsrail'in soykırımına destek veren hiçbir mesajı, videoyu ve gönderiyi kaldırmayan, erişimi kısıtlamayan Instagram ve Facebook, İsrail'e tepki veren gönderilerdeki etkileşimi de düşürüyor. Facebook ve Instagram'daki en büyük Filistin haber sayfalarından biri olan, 10 milyon takipçili Quds News Network sayfasını kapatılmıştı.