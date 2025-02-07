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Dünya

Santorini Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin kararıyla Santorini Adası'nda olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

AA7 Şubat 2025 Cuma 09:49 - Güncelleme:
Santorini Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi
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Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Ege'de son günlerdeki yoğun sismik hareketlilikten etkilenen Santorini'de 1 Mart'a kadar olağanüstü hal uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan, Atina'dan Ada'ya giden uzman ekip, binalarda inceleme başlattı.

Uzmanlar, sık yaşanan sarsıntılar nedeniyle heyelan tehlikesine dikkati çekerek, bölge sakinlerinden dikkatli olmalarını istedi.

Santorini'nin 10 gün içinde 7 bin 700'ün üzerinde küçük depremle sarsıldığı belirtildi.

Olası büyük depreme karşı tedbir amaçlı Ada'ya ekstra asker, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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