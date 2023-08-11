Sapkın LGBT terörüne darbe! Malezya resmen harekete geçti

Malezyalı yetkililer, "Pride" temalı tüm Swatch ürünlerinin ve ambalajlarının yasaklandığını ve bunlardan birine sahip olmanın üç yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabileceğini duyurdu.

Yeni kuralı özetleyen belgeler, yasağı resmileştiren ülkenin gazetesinde de yayımlandı.

"AHLAKA VE KAMU YARARINA ZARAR VERİYOR"

Hükümet, saatlerdeki unsurların, Malezya'da genel halk tarafından kabul edilmeyen LGBT hareketini teşvik etmeye, desteklemeye ve normalleştirmeye katkıda bulunarak ahlaka ve kamu yararına zarar verebileceğini ayrıntılı olarak açıkladı. Ülkede eşcinsel ilişkiler de yasa dışı.

Hükümet, rahatsız edici ürünlere sahip olduğu tespit edilen herhangi birinin üç yılı aşmayan hapis cezasına veya 20 bin ringgiti (118 bin TL) para cezasına çarptırılabileceği konusunda uyardı.

Mayıs ayında, Malezya'nın alışveriş merkezlerindeki Swatch mağazaları kolluk kuvvetleri tarafından basılmış ve "Pride Collection" ürünlerine el konulmuştu. Baskının ardından İsviçreli saat markası, Malezya hükümetine tazminat davası açmış ve Pride koleksiyonu parçalarının iade edilmesini istemişti.