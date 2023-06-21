Sapkın LGBT terörüne tepkiler çığ gibi: Çocuklarımızı öldürüyorlar

Küresel sermayenin de desteğini arkasına alarak son yıllarda büyük bir güce ulaşan LGBT lobisine tepki yağıyor. Uzun yıllardır üstü kapalı mesajlarla gençleri hedef alan LGBT lobisi, edindiği güçle artık hedefine çocukları aldı. Sosyal medya ve dijital platformları arkasına alan lobi, kirli propagandalarını yapmak için her türlü yolu deniyor.

Propagandalarını yapmak için her yolu deneyen, sosyal medyanın her alanını saran, dijital platform içeriklerine müdahale eden LGBT terörü, "Onur Ayı" adı altında çeşitli girişimlerde bulunmuştu. Geçtiğimiz haftalarda Twitter CEO'su Elon Musk tarafından engellenen LGBT lobisi, Beyaz Saray'a kadar sızdığını kanıtlamıştı.

YALNIZ GENÇLER DEĞİL ÇOCUKLAR DA HEDEFTE

ABD'den Kanada'ya kadar birçok ülkede ilkokul düzeyine kadar sızan LGBT terörü, çocukları küçük yaşlardan itibaren zehirlemeye başladı. Sabah'ta yer alan habere göre; Geçtiğimiz haftalarda ABD'de "LGBT bölgesi" olarak belirlenen bir okulda müfredatın değiştirilmesi velilerin tepkisini çekmişti. Kanada'da ise Müslüman öğrenciler, LGBT etkinliğine katılmadıkları nedeniyle öğretmenleri tarafından zorbalığa uğramalarıyla gündeme gelmişti. LGBT terörünün gerçek yüzü giderek daha görünür hale gelirken bu kez annelerin isyanı dünya gündemine oturdu.

ANNENİN GÖZYAŞLARI ÜLKE GÜNDEMİNDE

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Abigail Martinez isimli kadın, katıldığı duruşmada kızının LGBT terörüne nasıl kurban gittiğini anlattı. 3 buçuk sene önce intihar eden 19 yaşındaki kızının, 16 yaşından itibaren LGBT lobisinin esareti altında geçirdiği yılları anlatan Martinez gözyaşlarına boğuldu.

"KIZIMI LGBT ÖLDÜRDÜ"

"Kızımı LGBT öldürdü" diyen Martinez, kızı Yaeli 16 yaşındayken okuldaki rehber öğretmeni ve LGBT derneği tarafımdan trans olduğuna ikna edilerek hormon kullanmaya teşvik edildiğini söyledi. Kızının ergenlik döneminde depresyona girdiğini, bu nedenle rehber öğretmenle görüşmeye başladığını anlatan Martinez, bu görüşmelerde kızına terapi verilmediğini, bunun yerine kendisine bilgi verilmeden testosteron hormonuna başlatıldığını söyledi.

DEVLET AİLE EVİNDEN ALINMASINA KARAR VERDİ

Okuldaki LGBT derneğinin kızını kullanarak para topladığını anlatan Martinez, burada kızının "kadın bedenine sıkıştırılmış bir erkek" olduğuna ikna edildiğini söyledi. 16 yaşındaki kızına hormon tedavisi uygulamasının başlatılmasının ardından buna itiraz etmesi nedeniyle Kaliforniya yetkililerinin "kızının cinsel yönelimine saygı duymadığı" gerekçesiyle evinden uzaklaştırıldığını ve başka bir yere yerleştirildiğini aktardı.

Ailesinden uzakta geçirdiği yıllarda kızına hormon verilmeye devam edildiğini söyleyen Martinez, kızının boğuştuğu depresyon nedeniyle 19 yaşındayken kendini bir trenin önüne atarak intihar ettiğini anlattı.

"ONU PARA TOPLAMAK İÇİN KULLANDILAR"

Martinez, "Kızım, kız vücuduna hapsolmuş bir erkek değildi. Akıl sağlığı sorunları vardı. Kızıma tedavi yerine testosteron verildi. LGBTQ grubu onu para toplamak için kullandı. Kızım artık korkunç bir zihinsel ve fiziksel acı içindeydi ve bir trenin önüne atladı.

O, cinsiyet ideolojisi tarafından öldürüldü. Size yalvarıyorum. Toplumsal cinsiyet ideolojisini övmeyi bırakın." sözleriyle çıktığı duruşmada konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

ÇOCUKLARA YÖNELİK "ŞİRİN" LGBT BROŞÜRLERİ

Görülen duruşma, geçtiğimiz aylarda ABD basınına konuşan başka ebeveynlerin sözlerini de yeniden gündeme taşıdı. Florida'da çocuklarını korumak için kurulan bir okul aile derneği, okullarda LGBT lobisinin küçük yaştaki öğrencilere dağıttığı broşürlere dikkat çekmişti.

Eşcinselliği ve transseksüelliği çocuklara güzel göstermek için kurabiye adam figürünün kullanıldığı broşürde küçük çocuklara cinsel kimliklerini sorgulama talimatı verilmişti. Bu broşürlerin ve onların ait olduğu internet sitesinin ilkokullarda tanıtımının yapılması büyük tepki çekmişti.

"ONLARDAN KAÇIŞ YOK"

Komitede yer alan bir anne, 12 yaşındaki kızının okuldan geldiği bir gün "Anne ben bir eşcinselim" sözleriyle şoka uğradığını aktardı. Okullarda başlayan LGBT kampanyalarından önce kızının son derece mutlu ve normal bir kız çocuğu olduğunu belirten anne, "Onlardan kaçış yok. Gerçek bir tarikat gibiler. Dini kurumlara bile sızmış durumdalar." sözleriyle durumun ciddiyetini ortaya koydu.

"ANNE BABANIZI NASIL İKNA EDERSİNİZ?"

Utah eyaletinde konuşan bir veli ise, 13 yaşındaki kızının yavaş yavaş içine kapandığını ve sosyal medya üzerinden bağlantı kurduğı bir LBGT grubu dışında başka hiç kimseyle konuşmamaya başladığı söyledi. Kızının gittiği okulda da oldukça etkin bir LGBT lobisi olduğunu belirten anne, okul değiştirmesine rağmen burada da öğretmenlerin, 13 yaşındaki kızına kendisini bir erkek ismiyle tanıtmasına izin verdiğini anlattı.

Kızının internet arama geçmişine bakan anne, burada küçük çocuklara yönelik "Anne babanızı cinsiyet değiştirmeye nasıl ikna edebilirsiniz?" içeriklerine rastladığını aktardı.