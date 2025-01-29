Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Suriye'de yeni yönetimin Rusya'dan tazminat istediğine yönelik haberleri değerlendiren Peskov, "Bu konuyu yorumsuz bırakıyorum." ifadesini kullandı.

Uluslararası basında gündeme oturan "Şam Esed'in Rusya'dan iadesini istedi" iddiaları ortaya çıktı. İddialara ilişkin bir de raporun olduğu öne sürüldü. Rusya basınında yer alan haberlerde, Peskov'a Suriye'deki yeni yönetimin devrik Beşşar Esed'in iadesini istediği yönündeki iddialar soruldu.

Rusya'nın konuya sessiz kaldığını yazan Rus basını konuya yönelik haberini "Peskov, Şam'ın Esed'ın iade talebine ilişkin mesajlarını yorumsuz bıraktı" başlığıyla okuyucularına aktardı.

Rus basınındaki haberde, "Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dimitri Peskov, Şam'ın Moskova'ya tazminat ve eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'ın iade edilmesi yönündeki iddialarına ilişkin mesajlarını yorumsuz bıraktı. Peskov'dan, Suriye ajansı Sana'nın, yeni Suriyeli yetkililerin "güveni yeniden tesis etmek için" Rusya'dan tazminat talep ettiği iddialarına ilişkin bir raporun yanı sıra Esed'ın iadesini talep ettiği iddia edilen kaynaklardan gelen bilgiler hakkında yorum yapması istendi." Peskov, "Hayır, bunu yorum yapmadan bırakıyorum" ifadelerine yer verildi.

Haberin sonunda ise Peskov'un Rusya'nın Suriyeli yeni yetkililerle diyalogu sürdüreceğini sözlerine eklediğini belirtildi.

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