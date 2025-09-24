İSTANBUL 26°C / 18°C
Dünya

Şara: Güç İsrail'e barış getirmeyecek

Suriye'nin kimseye tehdit kaynağı olmayacağını belirten Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, gücün İsrail'e barış getirmeyeceğini söyledi.

24 Eylül 2025 Çarşamba 12:51
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin New York kentinde bulunan Orta Doğu Enstitüsü'nde katıldığı panelde konuşma yaptı.

Enstitünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, Şara, konuşmasında, Suriye'nin dış politikada diplomatik çalışmalara hız verdiğini ve uluslararası topluma geri dönüş yolunda ilerlediğini söyledi.

Şara, New York ziyaretinin, ülkesinin uluslararası topluma dönüşünün simgesi olduğuna işaret ederek "İsrail'le yapılacak herhangi bir anlaşmanın başarısı, bölgede barışın yaygınlaşmasına yardımcı olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Gücün İsrail'e barış getirmeyeceğin söyleyen Şara, "İsrail'le çözüme ulaşmak için diplomatik çalışmaları harekete geçirdik." diye konuştu.

Şara, "Bizler kimseye tehdit kaynağı olmayacağız." diyerek İsrail'in 8 Aralık 2024 tarihinden öncesine geri dönmesi gerektiğini belirtti.

- "KOMŞU ÜLKELERİN GÜVENLİĞİ, SURİYE'NİN İSTİKRARINDAN GELİR"

Şara, Suriye'nin bölünmesinden söz edilmesinin, yalnızca Suriye'ye değil, komşu ülkelere de zarar vereceğini vurgulayarak "Bu, özellikle Türkiye ve Irak için geçerli." ifadesini kullandı.

ABD'nin, Kürtlerin Suriye ordusuna entegre olması için yardımcı olabileceğini diyen Şara, şöyle devam etti:

"Suriye'nin istikrarı, birliğiyle bağlantılıdır. Komşu ülkelerin güvenliği, Suriye'nin istikrarından gelir."

Şara, Suriye'nin herkesle aynı mesafede durmak istediğini vurgulayarak "Suriye herkesle aynı mesafede olmak istiyor. Biz herkesle birlikte olacağız, hiçbir zaman bir cepheye karşı diğer cephede yer almayacağız." dedi.

Şara, ülkesinin Süveyda ilinde yaşanan gelişmelere de değinerek "Orada herkesin hataları oldu ancak yeni bir uzlaşı ve gönülleri birleştirme çabaları var." ifadelerini kullandı.

