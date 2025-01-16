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Dünya

Şara hükümetinden sürpriz olmayan karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

Ahmed Şara liderliğindeki Suriye yönetimi, Şam'a uçuşlarda İran ve İsrail vatandaşlarının taşınmasını yasakladı.

IHA16 Ocak 2025 Perşembe 15:20 - Güncelleme:
Şara hükümetinden sürpriz olmayan karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek
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23 Ocak Perşembe günü Şam'a ilk seferini düzenleyecek olan Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yolcularına özel seyahat bilgilendirmesi yayımladı.

Buna göre Suriye'ye seyahat edecek olan yolcular için Suriye Arap Cumhuriyeti Makamlarınca bir dizi kararlar alındı. Karara göre, İsrail ve Iran vatandaşları hariç tüm ülke vatandaşları ülkeye giriş yapabilecekler. Suriye vatandaşlarının Suriye uyruklu olduğunu gösteren bir belge ibrazı olacak. Lübnan vatandaşları ise anne veya babalarının Suriye vatandaşı olması halinde veya başka bir ülkede oturum hakkı ya da vizesi olması halinde ülkeye giriş yapabilecek. Basın mensupları özel izne tabi tutulacak.

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