23 Ocak Perşembe günü Şam'a ilk seferini düzenleyecek olan Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yolcularına özel seyahat bilgilendirmesi yayımladı.

Buna göre Suriye'ye seyahat edecek olan yolcular için Suriye Arap Cumhuriyeti Makamlarınca bir dizi kararlar alındı. Karara göre, İsrail ve Iran vatandaşları hariç tüm ülke vatandaşları ülkeye giriş yapabilecekler. Suriye vatandaşlarının Suriye uyruklu olduğunu gösteren bir belge ibrazı olacak. Lübnan vatandaşları ise anne veya babalarının Suriye vatandaşı olması halinde veya başka bir ülkede oturum hakkı ya da vizesi olması halinde ülkeye giriş yapabilecek. Basın mensupları özel izne tabi tutulacak.

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