1 Şubat 2026 Pazar
  • Şara ile Macron arasında kritik temas: İstikrar ve yeniden inşa mesajı
Dünya

Şara ile Macron arasında kritik temas: İstikrar ve yeniden inşa mesajı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Suriye'nin istikrarı ve yeniden imarı vurgulandı.

1 Şubat 2026 Pazar 00:35
Şara ile Macron arasında kritik temas: İstikrar ve yeniden inşa mesajı
ABONE OL

Suriye Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un telefonda görüştükleri belirtildi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suriye'nin istikrar ve yeniden imar konusunda desteklenmesi ele alındı.

Macron'un, Şam yönetimiyle terör örgütü YPG arasındaki kapsamlı ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini güvence altına alan anlaşmanın uygulanması gerektiğini söylediği kaydedildi.

Bu çerçevede Macron'un, ülkesinin Suriye'yi ve Suriye halkını istikrar, adalet ve yeniden imar sürecinde desteklemek amacıyla koordinasyonu sürdüreceğini dile getirdiği aktarıldı.

