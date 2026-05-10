  Şara kabinede revizyona gitti: 2 bakan ve 4 vali değişti
Dünya

Şara kabinede revizyona gitti: 2 bakan ve 4 vali değişti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yayımlanan kararnamelere göre, Enformasyon Bakanlığı görevine Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerzur, Tarım Bakanı Emced Bedr'in yerine ise Basel Süveydan getirildi.

Lazkiye Valiliğine Ahmed Ali Mustafa, Kuneytra Valiliğine İlyas Seyyid Ahmed, Deyrizor Valiliğine Ziyad Fevvaz el-Ayeş ve Humus Valiliğine Murhaf Halid Nasan atandı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevine Abdurrahman el-Ama getirildi.

Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi 23 bakanla 30 Mart 2025 tarihinde açıklanmıştı.

