Şara, Kahire'de liderlerle görüştü

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Şara, Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin de hazır bulunduğu temaslarında, çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.



Şara, sırasıyla AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile bir araya geldi.

Ahmed Şara, ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşmüştü.

SANA'dan görüşmelere dair ayrıntılı bilgi verilmezken Filistin resmi haber ajansı WAFA, Abbas ve Şara görüşmesinde zirvenin toplanma sebebi olan Filistin meselesine dair konuların masaya yatırıldığını kaydetmişti.

