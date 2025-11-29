İSTANBUL 16°C / 11°C
Dünya

Şara mesajı Halep'ten verdi: Tüm Suriye yeniden doğdu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara, Halep kentinin Suriye'deki iç savaş sırasında 29 Kasım 2024 tarihinde kurtarılmasının yıldönümü kutlamalarında, 'Bu şehir yeniden doğdu, onunla birlikte tüm Suriye yeniden doğdu' dedi.

29 Kasım 2025 Cumartesi 21:48
Şara mesajı Halep'ten verdi: Tüm Suriye yeniden doğdu
Suriye'nin Halep kentinde devrik lider Beşar Esad rejimine karşı verilen savaşta kentin 29 Kasım 2024 tarihinde kurtarılmasının yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi. Suriye halkının büyük katılım sağladığı coşkulu kutlamalara Suriye lideri Şara, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ve beraberlerindeki sivil ve askeri heyet de katıldı. Eş-Şara, tarihi Halep Kalesi'nde Suriye halkına hitap ederek, Halep'in özgürleştirilmesinin Suriye'nin yeniden doğuşu anlamına geldiğini belirtti. Suriyeli lider, zaferin büyük fedakarlıklarla kazanıldığını hatırlatarak, "Bu şehir yeniden doğdu, onunla birlikte tüm Suriye yeniden doğdu" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ GÖSTERİN BİZE AZMİNİZİ"

Halep'in savaş boyunca "Suriye'ye açılan kapı" olduğunu söyleyen Eş-Şara, bu başarının ülke genelinde moralleri yükselttiğini ve umut tazelediğini ifade etti. Eş-Şara konuşmasının devamında askeri başarının ardından en büyük görevin kentin yeniden imarı olduğunu belirterek, Halep'in ekonominin, üretimin ve kalkınmanın merkezi olacağını kaydetti. Yeniden inşa sürecinin Suriye'nin toparlanması için kritik olduğunu vurgulayan Eş-Şara, Halep halkına hitaben, "Şimdi gösterin bize azminizi" diyerek halkı ortak çalışma faaliyetlerine yardım sağlamaya davet etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Eş-Şara'nın ziyaretinin Halep'in ekonomik rolünü güçlendirme ve savaş sonrası toparlanmayı hızlandırma amacı taşıdığı belirtildi.

