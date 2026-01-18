İSTANBUL 4°C / 1°C
Dünya

Şara, Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'la görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bir araya geldi.

18 Ocak 2026 Pazar 15:35
Şara, Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'la görüştü
Suriye Cumhurbaşkanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile bir toplantı gerçekleştiriyor." ifadesine yer verildi.

Söz konusu görüşme, Fırat Nehri'nin iki yakasında terör örgütü YPG/SDG ile çatışmalar sürerken gerçekleşiyor.

Fırat Nehri'nin batısında Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında sahadaki çatışmalar tırmanırken, nehrin doğusunda Arap aşiretlerinin terör örgütüne karşı yürüttüğü çatışmalar da eş zamanlı devam ediyor.

