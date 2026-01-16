Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara, Suriyeli Kürtlere seslendi. Şara, Suriyeli Kürtlere, "Güvencenizi sağlamaktan onur duyuyorum" mesajını gönderdi.
Şara'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
Kürt halkımıza: Fitne söylentilerine inanmayın. Size zarar veren herkes bizim düşmanımızdır. Suriye'nin iyi, gelişmiş ve birleşik olmasını istiyoruz.
Haklarınızın ve gizliliğinizin kanunla korunmasını garanti altına alan özel bir kararnamenin yayımlandığını duyuruyor ve güvenli bir dönüşe ve tüm evlatlarını kucaklayan tek bir vatan inşa etme sürecine tam katılımınıza kapı açıyoruz.
إلى أهلنا الكرد؛ لا تصدقوا روايات الفتنة، من يمسكم بسوء فهو خصيمنا، نريد لسورية صلاحها وتنميتها ووحدتها.— أحمد الشرع (@AH_AlSharaa) January 16, 2026
نعلن عن إصدار مرسوم خاص يضمن حقوقكم وخصوصياتكم لتكون مصونة بنص القانون، ونفتح باب العودة الآمنة والمشاركة الكاملة في بناء وطن واحد يتسع لجميع أبنائه. pic.twitter.com/yxGCsbmnht