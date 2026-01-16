İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2026 Cuma / 28 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2827
  • EURO
    50,1915
  • ALTIN
    6387.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Şara, Suriyeli Kürtlere seslendi: Güvencenizi sağlamaktan onur duyuyorum
Dünya

Şara, Suriyeli Kürtlere seslendi: Güvencenizi sağlamaktan onur duyuyorum

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara, Suriyeli Kürtlere seslendi. Suriyeli Kürt halkına 'Fitne söylemlerine inanmayın' diyen Şara, mesajında, 'Güvencenizi sağlamaktan onur duyuyorum' şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ16 Ocak 2026 Cuma 22:13 - Güncelleme:
Şara, Suriyeli Kürtlere seslendi: Güvencenizi sağlamaktan onur duyuyorum
ABONE OL

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara, Suriyeli Kürtlere seslendi. Şara, Suriyeli Kürtlere, "Güvencenizi sağlamaktan onur duyuyorum" mesajını gönderdi.

Şara'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Kürt halkımıza: Fitne söylentilerine inanmayın. Size zarar veren herkes bizim düşmanımızdır. Suriye'nin iyi, gelişmiş ve birleşik olmasını istiyoruz.

Haklarınızın ve gizliliğinizin kanunla korunmasını garanti altına alan özel bir kararnamenin yayımlandığını duyuruyor ve güvenli bir dönüşe ve tüm evlatlarını kucaklayan tek bir vatan inşa etme sürecine tam katılımınıza kapı açıyoruz.

  • ahmed eş şara
  • suriyeli kürtler
  • suriye

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.