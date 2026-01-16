Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara, Suriyeli Kürtlere seslendi. Şara, Suriyeli Kürtlere, "Güvencenizi sağlamaktan onur duyuyorum" mesajını gönderdi.

Şara'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Kürt halkımıza: Fitne söylentilerine inanmayın. Size zarar veren herkes bizim düşmanımızdır. Suriye'nin iyi, gelişmiş ve birleşik olmasını istiyoruz.

Haklarınızın ve gizliliğinizin kanunla korunmasını garanti altına alan özel bir kararnamenin yayımlandığını duyuruyor ve güvenli bir dönüşe ve tüm evlatlarını kucaklayan tek bir vatan inşa etme sürecine tam katılımınıza kapı açıyoruz.