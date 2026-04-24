  • Şara kabul etti: Gördüklerim beni de şaşırttı
Dünya

Şara kabul etti: Gördüklerim beni de şaşırttı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'daki El-Fayha Spor Salonu'nun açılışındaki etkinliklere yönelik eleştirilere dair 'Davet üzerine törenin başlamasına yarım saat kala katılmaya karar verdik. Bu nedenle içerik hakkında bilgimiz yoktu. Gördüklerim beni de şaşırttı.' dedi. Halkın eleştirilerine büyük saygı duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Şara, bundan sonraki etkinliklerde daha dikkatli olunması yönünde talimat verdiğini belirtti.

24 Nisan 2026 Cuma 12:41
Şara kabul etti: Gördüklerim beni de şaşırttı
Cumhurbaşkanı Şara, kendisinin de katıldığı Fayha Spor Salonu'nun açılış etkinliklerine yönelik eleştirilere sosyal medya aracılığıyla cevap verdi.

Şara, törene katılmanın programlarında olmadığını, 30 dakika önce gitmeye karar verdiklerini söyledi.

Körfez ülkelerine ziyaret gerçekleştirecekleri için yoğun bir hazırlık içerisinde olduklarını anlatan Şara, şöyle devam etti:

"Davet üzerine törenin başlamasına yarım saat kala katılmaya karar verdik. Hatta törene geç kaldık. Bu nedenle içerik hakkında bilgimiz yoktu. Gördüklerim beni de şaşırttı."

Bu tarz törenlerin ülkenin gelenek ve göreneklerine bağlı anlamlı içerikler barındırması gerektiğini söyleyen Şara, "Bizim kültürümüzü yansıtmalı ve doğru bir mesaj içermeliydi. Ben orada böyle bir mesaj göremedim. O yüzden insanların arasına, sahaya inerek bu durumu telafi etmeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

Halkın eleştirilerine büyük saygı duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Şara, bundan sonraki etkinliklerde daha dikkatli olunması yönünde talimat verdiğini belirtti.

Suriye ve Lübnan erkek milli basketbol takımları, Şam'daki El-Fayha Spor Salonu'nun açılışı kapsamında dostluk maçında karşı karşıya gelmişti.

Şara ve çok sayıda bakanın katıldığı açılış öncesi yapılan etkinlikler ise tepki çekmişti.

  • ahmed şara
  • suriye
  • Fayha Spor Salonu
  • tören

ÖNERİLEN VİDEO

Güney Kıbrıs'ta İsrail sermayeli kapalı gettolar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
