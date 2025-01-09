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Dünya

Şara yönetiminden ABD'ye çağrı: Tamamen kaldırın

Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimi, ABD'den ülkedeki istikrar ve refahın sağlanabilmesi için yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 07:42 - Güncelleme:
Şara yönetiminden ABD'ye çağrı: Tamamen kaldırın
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Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki istikrar ve refahın sağlanabilmesi için ABD'den ülkeye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep etti.

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığından ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını hafifletmesi için açıklama yapıldı.

Açıklamada, yaptırımların Esed rejiminin devrilmesiyle geçerliliğini yitirdiği ve artık Suriye halkını olumsuz etkilediği ifade edildi.

Suriye'de istikrar ve refahın sağlanabilmesi için söz konusu yaptırımların tamamen kaldırılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, yeni yönetimin, ABD'nin ülkeye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla bazı enerji ile havale hareketlerine izin veren 6 ay süreli muafiyet sağlamasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla devlet kurumlarıyla yapılan işlemlerin yanı sıra bazı enerji ile havale hareketlerine izin veren 6 ay süreli muafiyet sağlandığını bildirmişti.

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yayımladığı lisansla Suriye'deki yönetim kurumlarıyla yapılan işlemlerin yanı sıra ülkeye veya ülke içinde petrol, petrol ürünleri, doğal gaz ve elektrik dahil enerjinin satışı, tedariki, depolanması veya bağışlanmasının desteklenmesine yönelik faaliyetler ile Suriye Merkez Bankası aracılığıyla yapılan işlemlerin de kapsama alındığı ticari olmayan kişisel para hareketlerine 7 Temmuz'a kadar izin verilmişti.

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