  • Şara'dan Trump'a yaptırım mesajı: Ekonomik toparlanma için şart
Dünya

Şara'dan Trump'a yaptırım mesajı: Ekonomik toparlanma için şart

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel güvenlik, ekonomik toparlanma ve Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gibi başlıklar ele alındı.

AA31 Mayıs 2026 Pazar 22:50
Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şara, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki siyasi ve güvenlikle ilgili son gelişmeler ele alındı.

Şara ile Trump, Suriye'nin istikrarını destekleyecek ve gelecek dönemde ekonomik toparlanma sürecine katkı sağlayacak ortak işbirliği yollarını değerlendirdi.

"EKONOMİK TOPARLANMA İÇİN KALDIRILMALI"

Bölgedeki güvenlik durumu ve bölgesel gerilimlerin yol açtığı zorlukların da ele alındığı görüşmede Şara, Suriye'nin yeniden inşa ve toparlanma aşamasında uluslararası desteğin devam etmesinin önemini vurgulayarak, kalan yaptırımların kaldırılmasının, Suriye ekonomisinin yeniden canlanması ve vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için temel adım olduğunu belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı, bunun yatırımları teşvik edeceğini, çeşitli hayati öneme sahip sektörlerde ekonomi ve kalkınma projelerinin gerçekleştirilmesi için uygun ortam hazırlayacağını kaydetti.

Şara, diplomatik yol ve diyaloğun önceliklendirilmesinin, bölgesel güvenlik ve barışın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ve bölgeyi daha fazla tırmanıştan koruyacağını vurguladı.

Trump ise Suriye ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, istikrarın korunması ile Suriye'de toparlanma ve yeniden inşa sürecinin desteklenmesinin önemine dikkati çekti.

İki lider, görüşmenin sonunda temas ve koordinasyonun sürdürülmesi, ortak önemi haiz dosyaların takip edilmesi konusunda mutabık kaldı. Taraflar bu yaklaşımın iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceğini ve bölgede güvenlik ile istikrarın desteklenmesine katkı sunacağını ifade etti.

