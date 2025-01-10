İran yarı resmi Mehr ajansında yer alan iddiaya göre, Suriye'deki yeni yönetimin liderliğini yapan Ahmed Şara'nın ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağı öne sürüldü.

Şara'nın, Suriye devrimini ilk günden itibaren çıkarsız destekleyen Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öngörülüyor.

Ziyaretle ilgili Türkiye ya da Suriye tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye'de yeni yönetimin başa geçmesi sonrası ilk kez MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şara'yı başkent Şam'da ziyaret etmişti.

Çarpıcı Ahmed Şara itirafı

Yolu Türkiye açtı! Alman ve Fransız Bakanların Şam ziyaretinin perde arkası

"Tarihi bir yol ayrımındayız"