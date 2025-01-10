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Dünya

Şara'dan Türkiye sürprizi! Resmi açıklama bekleniyor

Esed rejiminin devrilmesiyle başa geçen Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağını öne sürüldü. Muhtemel ziyaretle ilgili her iki taraftan da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HABER MERKEZİ10 Ocak 2025 Cuma 08:40 - Güncelleme:
Şara'dan Türkiye sürprizi! Resmi açıklama bekleniyor
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İran yarı resmi Mehr ajansında yer alan iddiaya göre, Suriye'deki yeni yönetimin liderliğini yapan Ahmed Şara'nın ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağı öne sürüldü.

Şara'nın, Suriye devrimini ilk günden itibaren çıkarsız destekleyen Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öngörülüyor.

Ziyaretle ilgili Türkiye ya da Suriye tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye'de yeni yönetimin başa geçmesi sonrası ilk kez MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şara'yı başkent Şam'da ziyaret etmişti.

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