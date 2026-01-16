İSTANBUL 10°C / 3°C
Dünya

Şara'nın Berlin programı netleşti: Suriye-Almanya hattında diplomasi trafiği

Almanya Hükümeti Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 19-20 Ocak'ta Berlin'e çalışma ziyaretinde bulunacağını bildirdi.

AA16 Ocak 2026 Cuma 14:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Hükümet Sözcü Yardımcısı Hille, Berlin'deki basın toplantısında Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile davetlisi olarak salı günü Başbakanlıkta bir araya geleceğini ve ardından ortak basın toplantısının düzenleneceğini belirtti.

Şara'nın, bu görüşmenin ardından Alman Sanayi ve Ticaret Odasında Alman ekonomisinin önemli şirketlerinin temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katılacağını kaydeden Hille, toplantıda Ekonomi Bakanı Katherina Reiche ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'ün de hazır bulunacağı bilgisini paylaştı.

Hille, Şara'nın Berlin temasları çerçevesinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile de bir araya geleceğini ifade etti.

