Şara'nın diplomasi trafiği: Norveçli bakan Eide ile görüştü

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Şam'ı ziyaret eden Norveç Dışişleri Bakanı Eide ve beraberindeki heyetle görüştü.

Norveç Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Eide'nin, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de şahit olduğu büyük değişimlerden "derinden etkilendiği" ve "daha fazla barışçıl geçiş ve kapsayıcılık" temennisinde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Norveç'in, Suriye halkına yönelik uzun süredir devam eden taahhüdünü sürdüreceği ve ülkenin geçiş sürecine katkıda bulunacağı vurgulanarak Suriye liderliğinde ve Suriyelilerin sahipliğinde bir siyasi sürecin desteklendiği kaydedildi.

Görüşmede "Suriye'nin bir dönüm noktasında olabileceğine yönelik olumlu sinyallerin" görüldüğü belirtilen açıklamada, "Gelişmelerin her iki yönde de olabileceği gerçeğine hazırlıklı olmamız gerekiyor. Uluslararası toplumun bu kritik aşamada olumlu bir gelişmeye katkıda bulunması zorunludur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, herkes için güvenliğin sağlandığı istikrarlı bir Suriye'nin, Orta Doğu'da istikrarın temin edilmesi için de gerekli olduğuna işaret edildi.