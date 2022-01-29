Saraybosna'da binlerce kişi ''İgman Yürüyüşü''ne katıldı

AA 29 Ocak 2022 Cumartesi 19:46 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 19:46

İkinci Dünya Savaşı'nda eski Yugoslavya'nın milli kurtuluş savaşı (NOB) sırasındaki en önemli atılımlardan biri olan operasyonu anma programı, geleneksel yürüyüş 1.Polyeterya Tugayı anıtına çelenk konulması ve saygı duruşuyla kutlandı.

Anma programı, Saraybosna Kantonu "Anti faşist ve Halk Kurtuluş Savaş Gazileri Dernekleri" salgın önlemleri çerçevesinde azami kişi sayısıyla Kovid-19 tedbirleri alınarak düzenlendi.

- İgman Yürüyüşü

Tarihi "İgman Yürüyüşü", 1942 yılında 27 Ocak'ı 28 Ocak'a bağlayan gece sıfırın altında 38 derecede ve kar altında gerçekleşmişti.

Romaniya bölgesi yakınlarında Alman birlikleri tarafından kuşatılan 800 kişilik 1. Proletarya Tugayı, bu tehlikeden kurtulabilmek için tek çözüm yolu olan yürüyüşü yapmıştı.

Askerler, Saraybosna'nın yakınındaki İgman Dağı üzerinden geçerek, o dönemde işgal altında olmayan Foça şehrine varmıştı.