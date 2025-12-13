İSTANBUL 14°C / 8°C
Dünya

''Sarhoş rakun''un vukuatları ortaya çıktı

ABD'de kasım ayında bir alkol dükkanında yakalanan ve 'sarhoş rakun' olarak anılan rakunun, buradan önce yiyecek bulmak için bir karate stüdyosu ve resmi bir kurum olan Motorlu Taşıtlar Dairesine (DMV) de girdiğinden şüpheleniliyor.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 11:02 - Güncelleme:
''Sarhoş rakun''un vukuatları ortaya çıktı
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, rakunun alkol dükkanının tuvaletinden çıkarılmasında görev alan, Virginia Hayvan Koruma Birimi Görevlisi Samantha Martin, yerel bir podcast'e röportajında rakun hakkında bilgi verdi.

Rakunun alkol dükkanına girmesinin üçüncü "izinsiz girme" vakası olduğunu belirten Martin, "Daha önce bir karate stüdyosuna girmiş. DMV'ye de girip buradaki atıştırmalıkları yediğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Martin, daha önceki izinsiz girişlerde başka bir rakunun da olabileceğini ancak sarhoş rakunun "bir numaralı şüpheli" olduğunu söyledi.

Söz konusu rakun, 29 Kasım'da yakalanmıştı. Rakunun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada ilgi çekmişti.

