İSTANBUL 18°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8474
  • EURO
    51,6131
  • ALTIN
    7077.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sarı Deniz'de çatışmaya ramak kala: Savaş uçakları peş peşe havalandı
Dünya

Sarı Deniz'de çatışmaya ramak kala: Savaş uçakları peş peşe havalandı

ABD Kore Kuvvetleri'nin (USFK) Sarı Deniz üzerindeki uluslararası sularda gerçekleştirdiği bir uçuş tatbikatı nedeniyle Çin, kendi savaş uçaklarını havalandırdı. Yaşanan tehlikeli gerginliğe rağmen iki ülkenin jetleri arasında herhangi bir sıcak çatışma yaşanmadığı vurgulandı.

IHA20 Şubat 2026 Cuma 11:04 - Güncelleme:
Sarı Deniz'de çatışmaya ramak kala: Savaş uçakları peş peşe havalandı
ABONE OL

ABD ve Çin'e ait savaş uçakları, Sarı Deniz üzerinde tehlikeli bir gerginlik yaşadı.

Güney Kore basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ABD Kore Kuvvetleri'nin (USFK) bölgede gerçekleştirdiği bir uçuş tatbikat nedeniyle Çin ordusu kendi savaş uçaklarını havalandırdı.

USFK'ya ait çok sayıda F-16 savaş uçağının Çarşamba günü Pyeongtaek'te bulunan Osan Hava Üssü'nden havalandığı, Sarı Deniz'deki uluslararası sularda uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi. F-16'ların Güney Kore ve Çin'in hava savunma tanımlama sahası (ADIZ) arasındaki bir bölgeye yönelmesi üzerine Çin ordusunun kendi savaş uçaklarını havalandırdığı ifade edildi.

Yaşanan tehlikeli gerginliğe rağmen iki ülkenin jetleri arasında herhangi bir sıcak çatışma yaşanmadığı vurgulandı.

"ABD TATBİKATTAN ÖNCE GÜNEY KORE'YE BİLGİ VERDİ"

Kaynaklar, USFK'nın tatbikattan önce Güney Kore ordusunu bilgilendirdiğini, ancak tatbikatın amacı da dahil olmak üzere detay paylaşmadığını ifade etti. Güney Kore Savunma Bakanlığı ve USFK yaşanan olaya ilişkin detaylı açıklama yapmaktan kaçındı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, "USFK, ordumuzla birlikte güçlü ortak savunma duruşu sürdürmektedir" değerlendirmesinde bulunarak ABD unsurlarının yer aldığı askeri operasyonların Seul tarafından doğrulanamayacağını ifade etti.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Son gelişmenin, Washington yönetiminin Çin tehdidine karşı bölgedeki müttefiklerine daha büyük güvenlik sorumlulukları yüklemek istediği ve USFK'nın rolünü yeniden tanımlamaya çalıştığı yönündeki spekülasyonların ortasında yaşanması dikkat çekti.

  • sarı deniz
  • savaş uçağı
  • gerginlik

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.