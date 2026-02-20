ABD ve Çin'e ait savaş uçakları, Sarı Deniz üzerinde tehlikeli bir gerginlik yaşadı.

Güney Kore basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ABD Kore Kuvvetleri'nin (USFK) bölgede gerçekleştirdiği bir uçuş tatbikat nedeniyle Çin ordusu kendi savaş uçaklarını havalandırdı.

USFK'ya ait çok sayıda F-16 savaş uçağının Çarşamba günü Pyeongtaek'te bulunan Osan Hava Üssü'nden havalandığı, Sarı Deniz'deki uluslararası sularda uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi. F-16'ların Güney Kore ve Çin'in hava savunma tanımlama sahası (ADIZ) arasındaki bir bölgeye yönelmesi üzerine Çin ordusunun kendi savaş uçaklarını havalandırdığı ifade edildi.

Yaşanan tehlikeli gerginliğe rağmen iki ülkenin jetleri arasında herhangi bir sıcak çatışma yaşanmadığı vurgulandı.



"ABD TATBİKATTAN ÖNCE GÜNEY KORE'YE BİLGİ VERDİ"

Kaynaklar, USFK'nın tatbikattan önce Güney Kore ordusunu bilgilendirdiğini, ancak tatbikatın amacı da dahil olmak üzere detay paylaşmadığını ifade etti. Güney Kore Savunma Bakanlığı ve USFK yaşanan olaya ilişkin detaylı açıklama yapmaktan kaçındı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, "USFK, ordumuzla birlikte güçlü ortak savunma duruşu sürdürmektedir" değerlendirmesinde bulunarak ABD unsurlarının yer aldığı askeri operasyonların Seul tarafından doğrulanamayacağını ifade etti.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Son gelişmenin, Washington yönetiminin Çin tehdidine karşı bölgedeki müttefiklerine daha büyük güvenlik sorumlulukları yüklemek istediği ve USFK'nın rolünü yeniden tanımlamaya çalıştığı yönündeki spekülasyonların ortasında yaşanması dikkat çekti.