star.com.tr 20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:49 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:52

Tamamen beyaz, pembe veya sarı gibi renklerde, bedenlerinde renklenmeyi sağlayan melanin pigmenti olmayan hayvanlara veya sürüngenlere albino denir. Albino hayvanlar o kadar benzersiz ve çekicidir ki, vahşi doğada hayatta kalmaları daha da zorlaşır.

Hindistan'ın Orissa eyaleti Balasore bölgesinde yerel halk, nadiren görülen sarı renkli bir kaplumbağa buldu. Sarı kaplumbağa Pazartesi günü orman departmanı yetkililerine teslim edildi.

Kaplumbağa videosunu sosyal medyada paylaşan Hindistan Orman Departmanı yetkilisi Susanta Nanda, kaplumbağanın büyük olasılıkla bir albino olduğunu söyledi.

Sanda'nın paylaştığı görüntülerde, eşsiz kaplumbağanın bir kapta yüzdüğü görülüyor.

Hindistan'ın kıyı eyaleti Orissa, sıklıkla bu tür nadir ve farklı türlerin bulunduğu bir yer. Haziran ayında da, trionychidae veya softshell kaplumbağası olarak bilinen nadir bir kaplumbağa, eyaletin Mayurbhanj bölgesinde balıkçılar tarafından yakalandı ve daha sonra orman yetkililerine teslim edildi.

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