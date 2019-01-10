11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4735
  • 6,3213
  • 228.024
  • 90.868
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Sarı Yelekliler Fransız mali sistemini çökertmek için harekete geçiyor

Fransa'da bir süredir protestolara devam eden 'Sarı Yelekliler', ülkenin mali sistemini hedef alacak. Protestocular bankaları boşaltarak hükümeti zorda bırakmayı planlıyor.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana protestolara devam eden Sarı Yelekliler, Fransa'nın mali sistemini çökertmek için harekete geçiyor. Göstericiler Cumartesi günü bankalardaki hesaplarını boşaltarak Macron yönetimini zor durumda bırakmayı hedefliyor.
 
Ülkenin yerel gazetelerinden Capital'e göre, fikir ilk olarak ''Sarı Yelek'' sempatizanı Tahz San tarafından önerildi. Thaz San sosyal medyadan yaptığı paylaşımında protestoculara, ''Devleti yasal ve şiddetsiz bir şekilde korkutacağız. Hepimiz ülke güçlerinin devletin elinde değil, bankaların elinde olduğunu biliyoruz. Bankalar zayıflarsa, devlet derhal zayıflar. Hepimiz Cumartesi günü paramızı bankalardan çekeceğiz.'' diye seslendi.
 
Protestocular, Fransız mali sistemini tehdit ederek hükümeti barışçıl bir şekilde reformlarını geçmeye zorlamak istediklerini söylüyor.
 
Hareket içinde gerginlikler başladı
 
Geçtiğimiz günlerde ''Angry France'' isimli sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Macron'a açık bir mektup yazdı. Mektupta, ''İnsanlara dilenci gibi ya da düşman gibi bakmayı bırak. Sen ve arkadaşlarının bu davranışı protestocuları daha çok öfkelendiriyor.'' ifadelerine yer verildi.
 
Öte yandan bazı eski protesto liderlerinin siyasi bir çözüm istemesi, hareketin içinde gerginliğine neden oldu.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'ABD çekilmese de operasyon yapacağız'

'ABD çekilmese de operasyon yapacağız'

Bu yıl uzaya turist gönderecek

Bu yıl uzaya turist gönderecek

Müjdeli haber geldi! Destek ödemeleri yarın başlıyor

Müjdeli haber geldi! Destek ödemeleri yarın başlıyor

Şiddet dalgası durulmuyor: 20 ceset bulundu

Şiddet dalgası durulmuyor: 20 ceset bulundu

Türkiye atağa geçti: 107 milyar doları aştı

Türkiye atağa geçti: 107 milyar doları aştı

'Bunları konuşmak için yakın bir zamanda Türkiye'ye gidebilirim'

'Bunları konuşmak için yakın bir zamanda Türkiye'ye gidebilirim'

TSK en büyüğüne hazırlanıyor

TSK en büyüğüne hazırlanıyor

Başkan Erdoğan, Cemre için devreye girdi

Başkan Erdoğan, Cemre için devreye girdi
 

POPÜLER HABERLER

Endonezya 17 helikopter alımı için sözleşme imzaladı

Endonezya 17 helikopter alımı için sözleşme imzaladı

ABD'nin yeni hiper hızdaki mühimmatı füze savunma maliyetini düşürecek

ABD'nin yeni hiper hızdaki mühimmatı füze savunma maliyetini düşürecek

Yeşil Hazine: Kenevir

Yeşil Hazine: Kenevir

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA