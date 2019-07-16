Şaşırtan olay! Komşusuna drone ile saldırdı görenler inanamadı

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Kavga ettiği komşusuna drone ile saldırdı, görenler şaştı kaldı

Portekiz'de yüksek sesle müzik dinleme kavgası, taraflardan birinin drone ile saldırmasıyla şaşırtan görüntülere neden oldu.

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Portekiz'de, gelişen teknolojinin mahalle kavgalarına yansıması görenleri hayrete düşürdü.

İddiaya göre, komşusuyla yüksek sesle müzik dinleme tartışmasına giren şahıslar, sokakta toplanan kalabalık gruba İnsansız Hava Aracı (İHA) ile saldırdı.

Bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı, izleyenleri hayrete düşürdü.

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