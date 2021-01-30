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Dünya

Şaşkına çeviren olay! Ek bagaj ücreti ödememek için tam 30 kilo portakal yediler

Şaşırtan olay Çin'de medyana geldi. Havalimanına gelen dört kişi uçağa biniş sırasında ek bagaj ücreti ödememek için yanlarında taşıdıkları 30 kilogram portakalı yedi.

DHA30 Ocak 2021 Cumartesi 14:49 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 14:49
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Olay, Çin’in Yunnan bölgesindeki Kunming şehrindeki bir havalimanında meydana geldi. Yanlarında 30 kilogram portakal taşıyan 4 kişinin, uçağa biniş sırasında belirlenen bagaj ağırlığını aştıkları gerekçesin kilogram başına 10 Çin Yuanı ek ücret ödemeleri istendi. Toplamda 300 Çin Yuanı ek ücret ödemeleri gereken 4 kişi, ek ücreti fazla buldukları için çareyi, 30 kilo portakalı yemekte buldu.

"BİR DAHA PORTAKAL YEMEK İSTEMİYORUZ"

Olay sonrası Wang ve arkadaşlarının ağzında ülser oluştuğu belirtildi. Olayla ilgili yerel medyaya konuşan Wang, “Orada durduk ve hepsini yedik. Bu yaklaşık 20-30 dakika sürdü. Bir daha asla portakal yemek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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