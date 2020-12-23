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Dünya

Şaşkına döndüler! Mezara götürdükleri ölü adam uyandı

Hindistan'da 'ölü' teşhisi konulduktan sonra gömülmek üzere taşınan adam birden uyanınca, cenazeyi taşıyanlar neye uğradığını şaşırdı.

star.com.tr23 Aralık 2020 Çarşamba 12:09 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 12:15
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Hindistan'ın Andra Pradeş (Andhra Pradesh) eyaletinin Chittoor bölgesindeki bir köyde cenazesi taşınan adam, birden uyanınca köylüler neye uğradığını şaşırdı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre şahıs, köylüler tarafından bir ağacın altında baygın halde bulundu.

Adamı köydeki yetkili kişi ve yerel bir memura götüren köylüler, şahsın muayene edilmesini istedi. Ancak, yapılan tetkikler sonunda adamın öldüğü ilan edildi.

Daha sonra, köylüler 'ölü adamı' köyün yakınındaki bir çukura gömmek için taşırken, adam birden uyandı.

Şaşkına dönen köylüler, hemen ambulans çağırarak, adamı bölge hastanesine yolladı. Öldüğü sanılan adamın tıbbi yardım aldıktan sonra iyileştiği belirtildi.

Şahsın kimliği hakkında bilgi paylaşılmazken, polis yaşanan sıra dışı olayla ilgili daha fazla araştırma yapılacağını açıkladı.

star.com.tr

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