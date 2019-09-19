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Saudi Aramco vuruldu, petrol fiyatları fırladı: ABD İran'a karşı asker topluyor

Suudi Arabistan'a ait petrol rafinerilerine düzenlenen saldırının ardından, Birleşik Arap Emirlikleri de (BAE) ABD'nin bir süredir karşı destek toplamaya çalıştığı Körfez'deki deniz gücünde yer alacağını duyurdu.

  • star.com.tr / M. Cihat AĞAÇ
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Suudi Arabistan'ın ulusal petol şirketi Suudi Aramco'ya düzenlenen saldırıların yankıları sürüyor.
 
Husiler saldırı sonrası yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlense de, ABD ve Suudi Arabistan saldırının arkasında İran'ın olduğunu ileri sürdü. İran ise bir yandan saldırının kendisi ile bir bağlantısı olmadığını açıklarken ABD'nin tehditlerine karşı savaşa hazır olduğunu açıkladı.
 
Dünya saldırı sonrası gelen açıklamalar ve düşen petrol üretiminin piyasalara yansımasını konuşurken, ABD bir süredir destekçi aradığı 'İran'a karşı deniz gücü koalisyonuna' bir müttefik daha ekledi. 
 
BAE Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşbirliği Departmanı Başkanı Salem el Zaabi saldırılarla ilgili, ''BAE küresel enerji güvenliğini ve enerji arzının küresel ekonomiye sürekli akışını sağlamak istiyor.'' diyerek ABD öncülüğündeki koalisyona katılacaklarını duyurdu.
 
KÜRESEL ENERJİYE DARBEYLE İRAN'A KARŞI ASKER TOPLAMA
 
ABD bu yılın başlarında İran'la artan gerilimler sonrası bölgeye destek güçler göndererek askeri varlığını artırdı. Umman Körfezi'ndeki petrol gemilerine yapılan saldırıların ardından İran'ı suçlayan ABD, İran Devrim Muhafızları tarafından İngiltere bayraklı tanker Stena Impero'ya el konulmasıyla bölgede bir deniz gücü koalisyonu oluşturmak için harekete geçti.
 
ABD deniz gücü koalisyonu için İngiltere, Avustralya ve Bahreyn dışında, başta Almanya olmak üzere neredeyse hiçbir müttefik ülkeden destek bulamadı. 
 
Petrol üretiminin düşmesi ve küresel enerji arzında saldırının oluşturduğu dalgalanma, petrol ithalatçısı tüm ülkeleri etkiledi. ABD bu durumu kullanarak, İran'a karşı attığı/atacağı adımlara, uluslararası destek sağlama peşinde.
 
Aynı zamanda ABD, İran'ı suçlarken, Suudi Arabistan'a satılan silahların Husiler'in derme çatma teknolojisine karşı neden başarısız olduğunu açıklamıyor.
 
Petrol fiyatlarını yukarı doğru iterken ABD İran'a karşı deniz gücüne asker topluyor.

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