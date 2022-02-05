Saudi Aramco'dan 50 milyar dolarlık tarihi satış

star.com.tr 5 Şubat 2022 Cumartesi 11:16 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 16:11

Petrol devi Saudi Aramco, tarihinin en büyük ek hisse senedi satışına hazırlanıyor.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, şimdiye kadarki en büyük hisse arzı için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da çalışmalar devam ediyor. Ayrıca Londra, Singapur ve diğer pazarlarda da ikincil bir listelenmenin de muhtemel olduğu belirtildi.

50 MİLYAR DOLARLIK TARİHİ HİSSE SATIŞI

Gazetenin haberine göre, 50 milyar dolarlık ek hisse senedi satışı, Aramco hisselerinin mevcut değerinin yaklaşık yüzde 2,5'ine eşdeğer.

Ayrıca şirket yöneticilerinin, Suudi Menkul Kıymetler Borsası'na ek hisse sunulmasına ilişkin şirket içinde devam eden çalışmaların yanı sıra şirket dışındaki bağımsız bazı danışmanlarla da görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Aramco, 2019 yılında Suudi Menkul Kıymetler Borsası'na hisselerinin ilk arzından yaklaşık 29,4 milyar dolar elde ederek rekor kırmıştı. 50 milyar dolarlık son teklif, sermaye piyasaları tarihinin en büyüğü olacak.

Gazeteye konuşan kaynaklar, projenin hala hazırlık aşamasında olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini söylerken, konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

(star.com.tr)

