İSTANBUL 35°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2024 Perşembe / 12 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0919
  • EURO
    36,2572
  • ALTIN
    2622.63
  • BIST100
    11218.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Saudia, uçan taksi girişimi Lilium'a 100 tane uçan taksi siparişi verdi
Dünya

Saudia, uçan taksi girişimi Lilium'a 100 tane uçan taksi siparişi verdi

Münih merkezli uçan taksi girişimi Lilium'un, geliştirdiği dikey iniş ve kalkış yapabilen elektrikli uçan taksiler için Suudi Arabistan hava yolu şirketi Saudia'dan 100 adet sipariş aldığı açıklandı.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 13:29 - Güncelleme:
Saudia, uçan taksi girişimi Lilium'a 100 tane uçan taksi siparişi verdi
ABONE OL

Lilium tarafından yapılan açıklamada, firmanın Münih yakınlarındaki Oberpfaffenhofen'de bulunan genel merkezine Saudia Group yöneticileri tarafından yapılan ziyaret sırasında, iki firma arasında 50 uçan taksi için kesin satın alma ve 50 uçan taksi için de satın alma hakkı sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

MEKKE-CİDDE ARASINDA UÇACAK

Saudia Group'un hava taksilerini hacıları Mekke ile Cidde arasında taşımanın yanı sıra konukları başkent Riyad'daki büyük spor etkinliklerine ve turistik yerlere taşımak için kullanmayı amaçladığı aktarılan açıklamada, uçak taksilerin 2026'da teslim edilmesinin planlandığı bildirildi.

SİPARİŞLER ARTIYOR

Lilium, elektrikle çalışan uçan taksiler için şu ana kadar toplamda 676 sipariş aldığını da duyurdu. Uçan taksi, tam uçuşa hazır olduğunda 350 km menzile sahip olacak ve saatte 250 km hıza ulaşabilecek. Kanatlarında 36 elektrikli motor bulunan uçan taksi altı yolcu taşıyabiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.