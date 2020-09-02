Savaş, ateş, vahşet... İkinci Dünya Savaşı'na ait gizliliği kaldırılmış bazı belgeler yayınladı

star.com.tr 02 Eylül 2020 Çarşamba 11:56 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 12:16

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Web sitesinde , İkinci Dünya Savaşı'nın son aşamasını anlatan, Savunma Bakanlığı Merkez Arşivleri tarafından gizliliği kaldırılmış benzersiz tarihi belgelerin yer aldığı yeni bir bölümü paylaşıma açtı. Belgelerde birçok bilginin yanı sıra, Japonların son derece aktif bir şekilde intihar bombacıları kullandığı yer alıyor.

Kızıl Ordu, Uzak Doğu'daki son üç büyük operasyon olan Mançurya, Güney Sakhalin saldırısı ve Kuril çıkarmalarıyla Japonya'nın savaşı kaybetmesine katkıda bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, internet portalını ziyaret edenlerin, İkinci Dünya Savaşı son dönemin operasyonların ayrıntılarını, gizliliği kaldırılmış savaş kayıtlarını, siyasi raporları, emirleri, Sovyet ve Japon askeri liderleri arasındaki görüşmeler ve burada konuşulanları, düşman ülkelerin planlarını ayrıntılı olarak görebilecekleri belirtildi.

Savunma Bakanlığı'nın web sitesinde, operasyonlara katılan Sovyet askerlerinin savaş operasyonlarına ait belgelerden alıntılar, Japon ordusunun savunma yapılarının benzersiz fotoğrafları ve savaşlarda gösterdikleri başarı sayesinde ödül ve madalya kazanan askerlerin ayrıntıları yer alıyor.

İNTİHAR BOMBACILARI VE SUİKASTÇILAR

Yayınlanan belgelere göre, Japonlar intihar bombacıları kullanma pratiğini aktif olarak kullandılar. Bu yöntemle Sovyet subaylarını ve generallerini avladılar, onlara soğuk silahlarla saldırdılar (kesici delici silahlar), üzerilerine el bombaları bağlayıp, kendilerini tankların, arabaların altına attılar. Bir grup Sovyet askerine arasına dalıp kendilerini havaya uçurdular.

Özellikle belgelerden birinde, Sovyet tanklarıyla mücadelenin "ekip personelinin yanlarında patlayıcı bulundurduğu ve tankın altına girme eğitimi aldığı" intihar bombacılarından ayrıntılı bir şekilde söz ediliyor.

Bu saldırılardan birinde, 15 kadar Japon askeri üzerine bombalar bağlayıp, Mudanjiang Nehri üzerindeki köprüyü havaya uçurmaya çalışıyor.

TESLİM MÜZAKERELERİ

19 Ağustos 1945'te Harbin'de, Kwantung Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Shunryuku Khata ile Uzak Doğu'daki Sovyet birliklerinin başkomutanı Alexander Vasilevsky ile birliklerin teslim olma ve silahsızlanma prosedürü hakkında görüşmeler yapıldı.

Arşiv belgesinde yer aldığı üzere, Mareşal Vasilevski, haritada Japon birliklerinin teslim olması gereken noktaları ve ayrıca Japon ordusunun tümen ve bireysel birimlerinin sayısını belirterek, bunların toplanma noktalarına hareket rotalarını ve silahsızlanma için varış zamanını açıklıyor. Vasilevski müzakere sırasında, "Kızıl Ordu'nun yalnızca üst düzey subaylara değil, aynı zamanda askerlere karşı da iyi bir tutum sergileyeceğini garanti ediyorum." ifadeleri yer alıyor.

Belgede Vasilevski'nin, "Japon birliklerinin subaylarıyla birlikte organize bir şekilde teslim olması gerektiğini lütfen unutmayın. Ayrıca, ilk günlerde askerlerinizin yiyeceklerinin bakımı Japon subaylara düşüyor. Mutfakları ve yiyecek malzemeleriyle bize gelmeleri gerekiyor." ifadeleri yer alıyor.

PROPAGANDA VE PROVOKASYON

'Rus tarafının paylaştığı belgelere göre', Japon ordusu Ruslara karşı kin ve öfkeyi körüklemek için, özellikle Vanemyao şehrinden geri çekilirken, Rus askeri üniforması giyerek çeşitli saldırılar gerçekleştirdi. Çocuk, kadın ve yaşlıları kurşuna dizdi.

Kızıl Ordu, eski nehrin yatağında, aralarında iki yaralı kadın ve bir bebek bulunan yaklaşık 500 kadın, çocuk ve yaşlı cesedi buldu. Bu sivillerin şehrin bombalanması sırasında Mançurya'nın derinliklerine kaçanlar olduğu belirtildi.

Belgelere göre karanlık çökünce, siviller geceyi eski nehrin yatağında geçirmek istemiş. Kızıl Ordu askerleri kılığına giren Japon askerleri, sivillere soyunmalarını emretmiş ve ardından üzerlerine ateş açmış.

Belgede o ifadeler şöyle yer alıyor:

Tüm bu vahşet Japon işgalciler tarafından, Kızıl Ordu'nun sivilleri öldürdüğü iddiasını yaymak ve tüm insanların kaçması gerektiğini söylemek amacıyla yapıldı. Japonlar tarafından işlenen vahşet sivil halktan Kızıl Ordu'ya yönelik nefret ve öfke uyandırmak amacıyla yapıldı.

JAPON SAVUNMASI

Tarihi belgeler, Kuril Adaları'ndaki altyapının daha sonra kullanılmak üzere ordu tarafından araştırıldığını gösteriyor. O dönem şifrelenmiş mesajlardan birinde Tümgeneral Alexei Gnechko, Japon savunmasının organizasyonu hakkında bir değerlendirmelerde bulunuyor.

Japonların Shumshu, Paramushir, Onekotan, Matua adalarının, Shimushiru'nun güney kısmının ve Uruppu'nun büyük önem taşıyan kuzey kısmında savunma hattı oluşturduğu belirtiliyor. Her adanın, gelişmiş bir siper sistemi ile eksiksiz bir kale savunması haline getirildiği ifade ediliyor..

Gnechko mesajında, 'Yeterli sayıda iyi hava limanları var. Japonlar, oldukça ilerlemiş havacılık ile adaların savunmasını güvenilir bir şekilde korumayı umuyorlar." diyor.

Gnechko aynı zamanda, yakıtla ilgili sorunun çözülmesinin çok zor olduğunu belirtiyor. Çuvallardaki kömürün adaya getirildiğini belirten yetkili, 'Adanın Japon ordusu tarafından savunulmasında yararlı olanların çoğunu biz kullanacağız." diyor.

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