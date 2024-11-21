Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu sabah Ukrayna'nın Dnipro kentine hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.

İLK KEZ KITALARARASI BALİSTİK FÜZEYLE SALDIRDI

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın sabah saatlerinde ilk kez kıtalar arası balistik füzeyle (ICBM) saldırdığını duyurdu. Hava Kuvvetleri, füzenin Dnipro kentindeki altyapıyı hedef aldığını belirtti.

Saldırıda Rusya'nın Astrakhan bölgesinden fırlatılan bir kıtalar arası balistik füzenin de kullanıldığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, Ukrayna topraklarının ayrıca "MiG-31K" savaş uçağından fırlatılan "Kh-47M2 Kinjal" hipersonik füzesi ile "Tu-95MS" stratejik bombardımandan uçağından atılan "KH-101" seyir füzeleriyle hedef alındığı belirtildi.

Saldırılarda Dnipro kentindeki sanayi alanları ile kritik altyapının hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "Saldırılarda ölü veya yaralılar hakkında henüz bir bilgi alınmadı." ifadesine yer verildi.

Saldırılar nedeniyle başta Kiev olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde elektrik kesintilerinin meydana geldiği bildirildi.

RUSYA: İNGİLTERE YAPIMI "STORM SHADOW" SEYİR FÜZELERİNİ DÜŞÜRDÜK

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere yapımı 2 adet "Storm Shadow" uzun menzilli seyir füzesinin Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus birliklerinin Donetsk bölgesinde Dalneye yerleşim birimini ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, "İngiltere üretimi 2 adet "Storm Shadow" seyir füzesi, ABD yapımı 6 adet HIMARS füzesi ve 67 insansız hava aracı (İHA) vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 36 bin 467 İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 420 tank ve zırhlı araç, 1490 çok namlulu roketatar, 18 bin 318 obüs ve havan topu ile 28 bin 573 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Dün, İngiliz basınında çıkan haberlerde, İngiltere'nin Ukrayna'ya temin ettiği "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzelerinin ilk kez Rus topraklarında kullanıldığı belirtilmişti. Söz konusu füzelerin, 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu biliniyor.

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