Savaş Çad'a sıçradı: Sınırı geçip askerlere saldırdılar

Çad Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çad hükümeti, ulusal ve uluslararası kamuoyunu, Sudan'daki iç çatışmanın taraflarından HDK'ye mensup silahlı unsurların yasa dışı şekilde sınırı geçerek Çad topraklarında silahlı bir saldırı gerçekleştirdiği, ülkenin doğusunda savunma ve güvenlik güçleri ile sivilleri hedef aldığı konusunda bilgilendirmektedir." ifadesine yer verildi.

Bunun, Sudan'daki çatışmanın farklı taraflarının Çad sınırlarını ihlal ettiği ilk olay olmadığının altı çizilen açıklamada, bu saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, saldırı sonucunda 7 Çadlı askerin şehit olduğu, çok sayıda askerin yaralandığı ve maddi varlıkların tahrip edildiği belirtildi.

"Hükümet, çatışan taraflarca gerçekleştirilen bu kasıtlı sızmaları en güçlü ifadelerle kınamaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, Sudan krizinin başlangıcından bu yana bölgesel barış ve istikrara sarsılmaz bağlılığı ve uluslararası hukuka saygısı gereği, Çad'ın "katı tarafsızlık" tutumunu benimsediği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çad, bu çatışmanın hiçbir kampının parçası değildir ve tamamen Sudan'a özgü, Sudanlılar arası bir savaşın kendi topraklarına taşınmasına hiçbir koşulda izin vermeyecektir. Çad hükümeti, bu saldırının faillerini ve arkasında bulunanları resmi olarak ve son kez uyarmakta, kaynağı ne olursa olsun Çad topraklarına ve sınırlarına yönelik herhangi bir yeni saldırı, provokasyon veya ihlal girişiminin, Cumhuriyet yasaları ve uluslararası hukuk hükümleri çerçevesinde derhal, güçlü ve kararlı bir karşılık göreceğini vurgulamaktadır."

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Çad sınırına bitişik ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin hemen hemen tamamına hakim olan HDK, Ekim 2025'te bölgenin en büyük şehri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e girmiş ve ciddi katliamlar yaptığı öne sürülmüştü.