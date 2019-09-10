28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,775
  • 6,38
  • 278.408
  • 100605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Savaş çanları çalıyor! Maduro: Kolombiya'ya karşı Savunma Konseyi'ni topluyorum

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'nın tehdidine karşı yapılabilecekleri masaya yatırmak için Ulusal Savunma Konseyi'ni topluyor.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçen hafta Venezuela lideri Maduro, 10-28 Eylül tarihlerinde Kolombiya sınırında büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenleneceğini, tatbikatlar sırasında Kolombiya sınırına hava savunma sistemleri yerleştirileceğini açıkladı.
 
Pazartesi günü (dün) yaptığı açıklamda 323. maddeye göre Savunma Konseyi'ni toplayacağını söyleyen Maduro, ''Savunma Konseyi’nin Kolombiya Hükümeti’nin sevgili Venezuela’mıza karşı savaş tehdidi konusunu ele almak üzere toplamaya karar verdim.'' dedi.
 
Venezuela Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez, Ağustos ayında devlet televizyonunda konuşurken, Venezuela'nın komşu Kolombiya'nın paramiliter eğitim kampları olan grupların Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik saldırıları planladığını kanıtladığını öne sürdü.
 
FARC SORUNU
 
Kolombiya'da 30 yıldan uzun süre gerilla savaşı veren Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), hükümetin barış anlaşmasının hükümlerini yerine getirmediğini iddia ederek yeniden silahlanacağını duyurdu.
 
Kolombiya yönetimi FARC'ın komutanlarına Venezuela'nın ev sahipliği yaptığını ileri sürüyor. 
 
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Maduro, Kolombiya'nın Venezuela'ya saldırmak istediği için bahane aradığını belirterek, orduya tatbikat emri verdi. Maduro, ''Kolombiya barış istemiyor.'' dedi.
 
GUAİDO DESTEĞİ VE MADURO'YA SÜKAST
 
Venezula yaşanan siyasi krizler sırasında, muhalefet lideri Juan Guaido kendini anayasaya aykırı bir şekilde devlet başkanı ilan ederek Maduro'yu devirmeye çalıştı.
 
Maduro'nun darbe girişimleri ABD ve başta Kolombiya olmak üzere Latin Amerika'daki müttefikleri tarafından desteklendi. Rusya Çin ve Türkiye gibi ülkeler devlet başkanının dış müdahale olmadan halk tarafından anayasaya uygun şekilde seçilmesini istedi.
 
Maduro ayrıca kendisine yönelik başarısız suikast girişiminin arkasında Bogota yönetiminin olduğunu ileri sürmüş, Kolombiya iddiaları reddetmişti.
 
 

İstanbul´un göbeğine indiler; köpekleri kovaladılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Davullu zurnalı düğün yapmayan şimdi yandı

Davullu zurnalı düğün yapmayan şimdi yandı

Soldado, Süper Lig’e laf attı

Soldado, Süper Lig’e laf attı

Dar gelirliye 350 TL taksitle ev

Dar gelirliye 350 TL taksitle ev

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

İçişleri Bakanlığı görevden almıştı... PKK’lı teröristleri gizlice tedavi ettiği ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı görevden almıştı... PKK’lı teröristleri gizlice tedavi ettiği ortaya çıktı

Amerikan vizesi olmayan ölebilir!

Amerikan vizesi olmayan ölebilir!

Sayı 18'e ulaştı: Oğlumu cihat ile avladılar

Sayı 18'e ulaştı: Oğlumu cihat ile avladılar

'Türkiye-Almanya ilişkileri normalleşti'

'Türkiye-Almanya ilişkileri normalleşti'
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´un göbeğine indiler; köpekleri kovaladılar

İstanbul´un göbeğine indiler; köpekleri kovaladılar

Alışveriş yapan eşlerini bekleyen erkeklerin komik halleri

Alışveriş yapan eşlerini bekleyen erkeklerin komik halleri

Yüzlerce kişi aynı anda uçurdu!

Yüzlerce kişi aynı anda uçurdu!

İnsan gibi tepki veren komik hayvanlar

İnsan gibi tepki veren komik hayvanlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA