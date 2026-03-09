İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2026 Pazartesi / 21 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0919
  • EURO
    51,0496
  • ALTIN
    7227.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Savaş endişesi piyasaları vurdu: Yatırımcı güvenini sarstı
Dünya

Savaş endişesi piyasaları vurdu: Yatırımcı güvenini sarstı

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan çatışmalar, yatırımcıların Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümüne ilişkin iyimserliğinin düşmesine neden oldu.

AA9 Mart 2026 Pazartesi 16:48 - Güncelleme:
Savaş endişesi piyasaları vurdu: Yatırımcı güvenini sarstı
ABONE OL

Piyasa araştırmaları merkezi Sentix, mart ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, şubat ayında 4,2 puan olan endeks, bu ay 7,3 puanlık düşüşle eki 3,1 puana geriledi. Endekse ilişkin beklenti, martta eksi 5 düşmesi yönündeydi.

- BEKLENTİLER VE MEVCUT DURUM ENDEKSLERİNDE TOPARLANMA

Yatırımcıların gelecek 6 aya yönelik öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi, 15,8 puandan 3,5 puana indi.

Mevcut ekonomik durumu yansıtan Mevcut Durum Endeksi ise eksi 6,8 puandan eksi 9,5 puana geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, "Bu gelişme (güven endeksindeki düşüş), doğrudan küresel enerji piyasalarını baskılayan İran savaşındaki tırmanışla ilgili. Enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Basra Körfezi'ndeki deniz taşımacılığında yaşanan aksamalar yatırımcıların güvenini olumsuz etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- ALMANYA EKONOMİSİNE DE GÜVEN AZALDI

Borsa yatırımcılarının Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'ya ilişkin değerlendirmelerinde de martta belirgin bir kötüleşme gözlendi.

Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, martta yaklaşık 5,2 puan azalarak eksi 12,1 puana geriledi.

Sentix'in açıklamasında, Almanya'ya ilişkin verinin son dönemde beliren "umut ışığının" ardından yeniden bir gerileme dönemine girildiğine işaret ettiği belirtildi.

Öte yandan, Sentix raporuna göre, olumsuz tablo sadece Avrupa ile sınırlı kalmadı. ABD için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi birkaç aylık yükselişin ardından martta 12,7 puandan 7,2 puana geriledi.

Hussy, yatırımcıların ABD ekonomisindeki bu baskıyı, jeopolitik gerilimler ve petrol fiyat şokuyla tetiklenen zayıf küresel talebe bağladığını ifade etti.

Bu arada, söz konusu anket, 5-7 Mart tarihlerinde 1055 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

  • ABD-İsrail çatışması
  • Avro ekonomi
  • Orta Doğu krizi

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.