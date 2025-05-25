Kuzey Kore'de üretilen bir savaş gemisinin törenle denize indirildiği sırada yan yatarak karaya oturması yetkililere pahalıya patladı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma çerçevesinde kazada sorumluluğu bulunan Chongjin Tersanesi Başmühendisi Kang Jong Chol, Gemi Yapım Atölyesi Müdürü Han Kyong Hak ve İdari İşler Müdür Yardımcısı Kim Yong Hak'ın gözaltına alındığı bildirildi. Kazaya karışan gemide ek bir hasar tespit edilmediği ve onarım çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

KİM JONG-UN KAZAYI "SUÇ" OLARAK NİTELEMİŞTİ

Kuzey Kore'de üretilen 500 tonluk bir savaş gemisinin denize indirilmesi için ülke lideri Kim Jong-Un'un katılımıyla Chongjin Tersanesi'nde tören düzenlenmişti. Geminin üzerinde bulunduğu kızaktan hatalı şekilde kayarak yan yattığı ve karaya oturduğu açıklanmıştı. Yaşanan aksaklık nedeniyle yetkilileri suçlayan Kim, olayı "ciddi bir kaza" ve "tolere edilemeyecek bir suç eylemi" olarak nitelemişti.

GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Kaza ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıklayan Pyongyang yönetimi, Chongjin Tersanesi Müdürü Hong Kil-ho'nun perşembe günü kolluk kuvvetlerince ifadeye çağrıldığını duyurmuştu. Ayrıca, savaş gemisinin taban yüzeyinde delik olmadığı, geminin sancak tarafından zarar gördüğü ve arka bölümünden belirli miktarda deniz suyu aldığı tespit edilmişti. Gemiye dolan suyu boşaltmanın ve geminin dengesini sağlamanın 2 ila 3 gün, sancak tarafında oluşan fiziksel zararı onarmanın ise 10 gün süreceği aktarılmıştı.