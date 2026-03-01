İSTANBUL 9°C / 4°C
1 Mart 2026 Pazar
  • Savaş hattında kritik gelişme! Trump: İran'ın yeni liderleri konuşmak istedi, kabul ettim
Savaş hattında kritik gelişme! Trump: İran'ın yeni liderleri konuşmak istedi, kabul ettim

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki yeni liderlerin müzakerelere dönmek istediğini belirterek, 'Onlar konuşmak istiyorlar ve ben de bunu kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar.' dedi.

1 Mart 2026 Pazar 20:24
Savaş hattında kritik gelişme! Trump: İran'ın yeni liderleri konuşmak istedi, kabul ettim
ABD Başkanı Trump, İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırıları devam ederken son durumu The Atlantic dergisine verdiği röportajda değerlendirdi.

Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından son durumu yorumlarken, yeni liderlerin nükleer müzakerelere dönmek istediklerini ilettiğini söyledi.

"Onlar konuşmak istiyorlar ve ben de bunu kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar. Çok pratik ve kolay olan şeyi daha önce yapmaları gerekirdi. Çok uzun süre beklediler." ifadelerini kullanan Trump, müzakerelerin akıbeti konusunda detay vermedi.

ABD Başkanı, "Daha önce anlaşma yapabilirlerdi ve yapmaları gerekirdi, fazla kurnazlık yaptılar." diyerek İran yönetimini suçladı.

İranlı yetkililerle bu görüşmesinin dün mü yoksa bugün mü olduğu sorusunu "Buna cevap veremem." şeklinde yanıtlayan Trump, daha önce müzakere yaptıkları bazı isimlerin son saldırılarda hayatlarını kaybettiğini aktardı.

