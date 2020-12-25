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Dünya

Savaş hazırlığı çağrısının ardından gözdağı verdi: 4 Nisan 2019'un tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz

Libya'da darbeci Hafter'in küstah savaş hazırlığı çağrısına cevap veren Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, '4 Nisan 2019'un tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz.' diye konuştu.

AA25 Aralık 2020 Cuma 07:12 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 07:12
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Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in savaş hazırlığı çağrısının ardından, 4 Nisan 2019'un bir daha yaşanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Libya el-Ahrar televizyonuna konuşan Nemruş, hükümete bağlı güçlerin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde ilan edilen ateşkese bağlı kaldığını ancak Hafter'in bunu defalarca ihlal ettiğini kaydetti.

Libya ordusuna bağlı birliklerin, uygun zaman ve mekanda ateşkes ihlallerine karşılık vermek için Başbakan Fayiz es-Serrac'ın talimatını beklediğini belirten Nemruş, "4 Nisan 2019'un tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Savaş suçlularının siyasi çözümün bir parçası olamayacağını aktaran Nemruş, Hafter milislerinin, Trablus'un güneyinde ve Terhune'de işlediği suçları örtbas eden hiçbir girişimi kabul etmelerinin söz konusu olmadığını dile getirdi. Nemruş, "Aklı başında bir kişinin, Libyalıların geçim kapısını kapatan ve petrol limanlarına paralı asker yerleştiren bu savaş suçlusuyla (Hafter) masaya oturmayı düşünmesini garip karşılıyorum." diye konuştu.

Nemruş, siyasi çözüm sürecini desteklediklerini ve Libya'nın tek bir karış toprağından vazgeçmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Libya'da gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter, dün yaptığı açıklamada, "Tüm kuvvetlerimizi Libya'daki Türk kuvvetlerine karşı savaşa hazır olmaya çağırıyorum." demişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da milislerine saldırı emri vermiş ve 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

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