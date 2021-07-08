8 Temmuz 2021 Perşembe 07:48 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 08:05

Rusya'dan ardı ardına savaş hazırlıkları olarak yorumlanabilecek ve eşi benzeri az görülen tipte tatbikatları dünya gündemine oturdu. Kremlin, Batı bloğuna karşı işini şansa bırakmak istemiyor.

Muhafız Tankerleri Batı Askeri Bölgesi Tank Ordusu, su merkezinde 5 metre derinliğe ve 100 metreden fazla genişliğe kadar sualtı tank sürüş dersleri verdi. Tatbikatlar, Moskova yakınlarındaki Golovenki eğitim sahasında gerçekleştirildi.

Sürücü mekaniği, su altında hiçbir şey görünmez ve yalnızca cihazlar tarafından yönlendirilirken kullanılabiliyor. Alt kısımdaki savaş araçlarının kontrolünü vites dahi değiştirmeden, durmadan ve keskin dönüşler yapmadan sağlayabiliyor. Nehrin geçişine, yalnızca 2021 baharında askerlik hizmetine hazırlanan askeri personel katıldı.

SU ALTINDA 2 SAAT KALABİLİYOR

Tankerler, tankın durma veya içeriden su basma ihtimaline karşı tahliye sırasında yüzeye çıkmak için gerekli olabilecek IP-5 yalıtımlı gaz maskeleri ve bireysel kurtarma ekipmanı ile donatıldı.

Rus medyasının ilgili kaynaklardan aktardığına göre, yalıtıcı bir gaz maskesi takıldığında, bir asker bu teknoloji sayesinde su altında iki saatten fazla bir süre kalabiliyor.

Tatbikatlara başlamadan önce, tankerler kapalı alanda özel bir hafif dalış eğitimi aldılar. Rusya Savunma Bakanlığı basın servisi, ayrıca, ordu ekibinin su altında hareket etmeyi öğrendiğini kaydetti.

Ayrıca savaş aracını su basması durumunda gerekli eylemleri otomatik hale getirdiğini söyledi. Toplamda 400'den fazla asker ve ZVO tank birliğinden 90'dan fazla silah, askeri ve özel teçhizatı tatbikata katıldı.

YENİ NAKİL SİSTEMİ

Son dönemde NATO ve Ukrayna ile defalarca savaşın eşiğine gelen Moskova, askeri tatbikatlara dört koldan hız vermiş durumda. Bu seferki testlerde Kremlin'in yeni 'savaşçılarının' çatışma bölgesine nakline ilişkin denemeler yapıldı.

Milliyet'in haberine göre, Rusya'nın en son askeri tatbikatları, savaş bölgelerinde askeri köpekleri indirmek için kullanılacak olan yeni paraşütlerin test edilmesini de içeriyor. Yayınlanan video, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat denetlediği özel köpek askerlerinin iniş takımlarının son testlerini gösteriyor.

4 BİN 500 METREDEN İNİYORLAR

Technodinamika Grubu tarafından geliştirilen sistem, 50 kiloya kadar olan bir köpeği bir paraşütçü ile savaş alanına uçurmak için tasarlandı. Rusya Savunma Bakanlığının TV kanalı Zvezda'ya göre, testler şimdiye kadar hizmet hayvanlarının 4 bin 500 metre yükseklikten paraşütle indirilebileceğini kanıtladı.Haberde, "İlk testler sırasında inanılmaz bir gerçek ortaya çıktı - birkaç kilometre yükseklikten bile köpek dünyayı gözlemliyor ve patileriyle yakalamaya çalışıyor" dedi. Önceden köpeklerin uzağı göremediğine inanılıyordu.

Technodinamika Group (devlet teknoloji şirketi Rostec'in bir parçası), köpek paraşüt sisteminin denemelerini yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. Technodinamika Baş Paraşüt Tasarımcısı Alexey Kozin'e göre, son testlerin başarılı olması koşuluyla, ekipmanın Rusya Savunma Bakanlığı'na teslimatı önümüzdeki yıldan itibaren yapılacak.

RUSYA TARİHİNDE İLK KEZ KULLANILACAK

Kozin, "Ön denemeler herhangi bir sapma veya olumsuz sonuç ortaya çıkarmadı. Köpekler hava yolculuğundan sonra normal davranıyor ve inişte verilen görevleri yerine getirmeye hazır durumda oluyor. Sistem, kolluk kuvvetlerinde görev yapan hemen hemen tüm köpekleri indirmek için kullanılabilir" dedi.

Orduya göre, köpek 'güvenlik güçleri' genellikle askeri ve kurtarma operasyonlarında kullanılıyor ancak Technodinamika'ya göre Rusya'da daha önce hizmet köpeklerini paraşütle atacak bir sistem yoktu.

'PENCEREDEN BULUTLARI İZLİYORLAR'

Test paraşütçü Andrey Toporkov, köpeklerin atlamalar için özel olarak hazırlanması gerektiğini söyledi ve ekledi: "Zaten sekiz atlayış yaptık. En önemli şey köpekleri uçağa bindirmek. Uçmaya tahammül edebiliyorlar, hatta pencereden bulutları izliyorlar" dedi.

Paraşütçü Toporkov, "Ambar açıldığında rüzgar, gürültü oluyor ve köpek bakıcısı sayesinde sakinleşiyorlar, yani bir köpek bakıcısı atlamaya katıldığında herhangi bir sorun yaşanmadı" diye konuştu.

Putin, uçak veya helikopter indirmenin imkansız olduğu yerlerde askeri köpeklerin hızlı bir şekilde konuşlandırılması için tasarlanan koşum takımlarını incelemek için grubun fabrikasını şahsen ziyaret etti.