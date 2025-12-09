İSTANBUL 11°C / 7°C
  Savaş jetleri sınırda görülmüştü: Asya semalarında hareketli saatler
Dünya

Savaş jetleri sınırda görülmüştü: Asya semalarında hareketli saatler

Güney Kore, 2 Çin ve 7 Rus savaş uçağının Kore Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nin (KADIZ) doğu ve güney bölümüne girdiğini bildirmişti. Çin-Rusya savaş jetleri ile ağır bombardıman ve erken uyarı ve kontrol uçaklarını yeniden harekete geçirdi.

9 Aralık 2025 Salı 20:19
Savaş jetleri sınırda görülmüştü: Asya semalarında hareketli saatler
Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 10'uncu kez gerçekleştirilen ortak hava devriyesinin, iki ülke ordularının yıllık işbirliği planı kapsamında yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklama ile birlikte yayımlanan videoda Çin'e ait J-11, J-16 ve Su-30 savaş jetleri ile H-6K ağır bombardıman ve KJ-500A erken uyarı ve kontrol uçaklarının sortiler yaptığı görüldü.

GÜNEY KORE, SAVAŞ JETLERİNİ KALDIRDI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı açıklamada, gün içinde, 2 Çin ve 7 Rus savaş uçağının Kore Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nin (KADIZ) doğu ve güney bölümüne girdiğini bildirmişti.

Savaş uçaklarının Güney Kore hava sahasını ihlal etmeden bölgeden uzaklaştığı ifade edilen açıklamada, savaş jetlerinin tedbir amacıyla havalandırıldığı belirtilmişti.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

ADIZ, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

Çin ve Rusya orduları, bu ayın başında Rus topraklarında ortak füze savunma tatbikatı düzenlemişti.

Popüler Haberler
