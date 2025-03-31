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Dünya

'Savaş kritik aşamada' diyerek duyurdular: AB ülkesinden Ukrayna'ya yeni yardım paketi

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Ukrayna'ya yeni bir askeri yardımda bulunacaklarını açıkladı. Yardımın büyük bir kısmı yeni ekipman alımına ayrılırken, bir kısmı ise Ukrayna'nın savunma sanayisini desteklemek için kullanılacak.

IHA31 Mart 2025 Pazartesi 22:04 - Güncelleme:
'Savaş kritik aşamada' diyerek duyurdular: AB ülkesinden Ukrayna'ya yeni yardım paketi
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Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya yardımları sürüyor. İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, bugün düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'ya 1,6 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıkladı. Jonson, paketin 900 bin 661 dolarlık kısmının İsveç Savunma Malzeme İdaresi tarafından yürütülecek süreçlerde satın alınacak yeni ekipmanlardan oluşacağını, 500 bin 367 dolarlık kısmının ise Ukrayna'nın savunma sanayisi için mali yardımlar olarak verileceğini söyledi. İsveç Savunma Bakanı, "Şu anda savaşın kritik bir aşamasındayız. Odak noktamız, Ukrayna'yı mümkün olduğunca desteklemek. Böylece bu müzakerelerde güçlü bir pozisyona gelebilsinler" ifadelerini kullandı.

Tüm Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteklerini artırmaları gerektiğini vurgulayan Jonson, "Daha fazlası, daha fazla şey yapmalı" diye konuştu.

"AB'NİN TEK BAŞINA EKONOMİSİ RUSYA'NIN EKONOMİSİNDEN 8 KAT DAHA BÜYÜK"

Basın toplantısında ABD'nin desteğini azaltması durumunda Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alacak finansal ve üretim kapasitesine sahip olup olmadığı sorusuna yanıt veren Bakan Jonson, "Mali kaynaklardan daha çok savunma sanayii üretimi konusunda biraz daha endişeliyim. Avrupa Birliği'nin (AB) tek başına ekonomisi Rusya'nın ekonomisinden 8 kat daha büyük. Dolayısıyla bir istek varsa, kapsamlı bir destek için bir yol bulunabilir. Sınırlama, Avrupa'daki savunma sanayii üretimi olmuştur. Çünkü bu üretim barış zamanına göre uyarlanmıştı" dedi.

İsveç hükümeti, bu yıl Ukrayna'ya yardımlarını artıracağını ve 2025 yılı için bütçe tahsisatını daha önce öngörülen 2,5 milyar dolar yerine 4 milyar dolara çıkaracağını açıklamıştı.

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