İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2026 Çarşamba / 2 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,325
  • EURO
    53,86
  • ALTIN
    6491.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Savaş nedeniyle kapatılmıştı: İtalya'nın Tahran Büyükelçiliği için yeni karar
Dünya

Savaş nedeniyle kapatılmıştı: İtalya'nın Tahran Büyükelçiliği için yeni karar

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaş nedeniyle geçici olarak kapattıkları İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliğini 19 Haziran Cuma günü yeniden açacaklarını duyurdu.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 17:15 - Güncelleme:
Savaş nedeniyle kapatılmıştı: İtalya'nın Tahran Büyükelçiliği için yeni karar
ABONE OL

Tajani, İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda "Bakana Sorular" oturumuna katılarak, uluslararası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ABD ile İran arasında varılan mutabakatı, "umutla karşılanan cesaret verici bir gelişme" olarak niteleyen Tajani, Orta Doğu'da barış ışığının görüldüğünü ve bunun israf edilmemesi gerektiğini belirtti.

Tajani, savaş nedeniyle 5 Mart'ta geçici olarak kapattıkları Tahran'daki büyükelçiliklerine ilişkin, "Tahran'daki büyükelçiliğimiz ve İtalyan Ticaret Ajansı ofisleri cuma günü yeniden açılacak. Büyükelçimiz, Dışişleri Bakanlığından tüm diplomatlar ve yetkililerle İran'ın başkentine dönecek." ifadelerini kullandı.

İtalyan Bakan, bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi de yapacağını ve ABD-İran mutabakatının kalıcı bir barışa dönüşmesine yönelik İtalya'nın desteğini ileteceğini söyledi.

Tajani, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlamak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, seyrüsefer özgürlüğünün İtalyan ekonomisi için hayati önemde olduğunu dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Serinlemek isterken boğuldular! 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.