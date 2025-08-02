İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2025 Pazar / 9 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7015
  • EURO
    47,2204
  • ALTIN
    4395.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Savaş nükleer eşiğe dayandı: Zaporijya'nın yanı başında patlama
Dünya

Savaş nükleer eşiğe dayandı: Zaporijya'nın yanı başında patlama

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nin 1200 metre uzaklığındaki bir destek tesisinin vurulduğunu bildirdi.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 23:20 - Güncelleme:
Savaş nükleer eşiğe dayandı: Zaporijya'nın yanı başında patlama
ABONE OL

Ajanstan yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin UAEA ekibine tesisin saat 09'00'dan itibaren topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu bilgisini ilettiği, UAEA ekibinin ise aynı saatlerde bölgedeki askeri hareketliliği duyduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu nükleer santralden yaklaşık 1200 metre uzaklıkta bulunan bir tesisten ise dumanların yükseldiğinin görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi ise "Nükleer santralin yakınında meydana gelen herhangi bir saldırı, hedefi ne olursa olsun, nükleer güvenlik için de potansiyel riskler oluşturur ve önlenmelidir. Bir kez daha, nükleer kazaların devam eden riskini önlemek için nükleer tesislerin yakınında askeri güçlerin azami ölçüde itidal göstermesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

  • ukrayna
  • nükleer santral
  • Zaporijya
  • saldırı

ÖNERİLEN VİDEO

Cinayet zanlısı kümesten çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.