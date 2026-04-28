Savaş sona erecek mi? Trump'tan İran'ın son teklifine veto

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın ardından varılan ateşkes kırılganlığını korumaya devam ediyor.

ABD BASINI: TRUMP, İRAN'IN SON TEKLİFİNİ BEĞENMEDİ

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye ilettiği son teklifle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ABD basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Trump'ın İran'ın teklifini Tahran'ın nükleer programına değinmediği gerekçesiyle beğenmediği iddia edildi. Haberde, bir yetkilinin Trump hakkında "Teklifi pek sevmedi" dediği aktarıldı.

İRAN, ABD'YE YENİ BİR TEKLİF İLETMİŞTİ

İran, nükleer programı ile ilgili müzakerelerin gelecekteki bir tarihte yapılması şartıyla Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye yeni bir teklif iletmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yeni teklifi doğrulayarak, Trump'ın İran'ın teklifini üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarıyla görüştüğünü söylemişti.

Leavitt, "Başkan'ın bu sabah ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldiğini teyit edebilirim. Toplantı hala devam ediyor olabilir, olmayabilir de. Teklif tartışılıyordu. Başkan'ın İran'a ilişkin kırmızı çizgileri çok net bir şekilde ortaya kondu" ifadelerini kullanmıştı. Leavitt, ABD'nin ablukasını sona erdirmesi karşılığında Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma yönündeki İran önerisine ilişkin "Bunu değerlendirdiklerini söyleyemem. Bir tartışma olduğunu söyleyebilirim" demişti.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

07.05 ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye ilettiği teklifi Tahran'ın nükleer programına değinmediği gerekçesiyle beğenmediği iddia edildi.

00.53 ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım uygulanan İran hava yollarıyla iş yapanların ABD yaptırımlarına maruz kalabileceğini bildirdi.

00.39 Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail'in İran'a karşı eylemlerinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "ABD ve İsrail en başından beri bu sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini varsaydılar ve şimdi bunun olmadığını kabul etmek zorundayız. Bu yüzden Avrupalılar olarak diplomatik bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

00.30 İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun 2026 yılında muhtemelen tüm cephelerde saldırılarına devam edeceğini kaydetti.